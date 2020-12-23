Німецька клініка "Шаріте", де лікували Олексія Навального, опублікувала звіт про лікування російського опозиціонера. У документі зазначено, чим лікували Навального та як перебігав процес одужання.

Звіт про лікування російського опозиціонера опублікували у медичному журналі The Lancet. Матеріал отримав назву "Отруєння нервовим агентом "Новачок".

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На сайті клініки зазначили, що звіт опублікований за згодою Навального. У документі мовиться, що в опозиціонера діагностували важке отруєння інгібітором холінестерази. Згодом лабораторія Збройних сил Німеччини виявила фосфорорганічну нервово-паралітичну речовину з групи "Новачок" в зразках крові, взятих відразу після госпіталізації опозиціонера в "Шаріте".

У клініці Навальному ввели препарати антидотної терапії атропін і обідоксим. За словами німецьких лікарів, обідоксим не подіяв. Передбачається, що до четвертого дня після появи симптомів в крові Навального залишалися сліди отруйної речовини, що блокувала холіноестеразу.

Лікарі пояснили, що її відновлення почалося після переливання плазми.

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Про роль російських лікарів у лікуванні Навального

Лікарі "Шаріте" наголосили, що "дуже сприятливий" результат хвороби став можливий завдяки реанімаційним заходам, проведеним російськими медиками відразу після екстреної посадки літака. Вони вчасно провели інтубацію і підключили Навального до апарату штучної вентиляції легенів, чим попередили важку гіпоксію.

Крім того, в організмі Навального були знайдені сліди атропіну, який йому ввели ще в Росії. Однак тривалість антидотної терапії, проведеної російськими лікарями протягом перших 2 днів після появи симптомів, залишається невідомою.

Як перебігав процес одужання

У "Шаріте" заявили, що Навальний почав самостійно дихати на 12 день після отруєння, а повністю був відключений від апарату ШВЛ на 24 день. Через 2 місяці після отруєння було констатовано практично повне відновлення з точки зору неврології й невропсихології.

Зверніть увагу! Днями з'явилося розслідування Bellingcat і The Insider у співпраці з Der Spiegel і CNN. Журналісти-розслідувачі встановили, що ФСБ Росії причетна до отруєння Навального речовиною "Новачок" в аеропорту Томська.

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