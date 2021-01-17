Германия все же передала России протоколы допроса оппозиционера Алексея Навального. Такое требование Москва выдвигала четыре раза. Однако с российской стороной не поделились медицинской информацией – по просьбе самого оппозиционера.

В России есть все доказательства, чтобы начать уголовное производство

Документы передали Федеральное ведомство по делам юстиции и прокуратура Берлина. Об этом сообщает DW.

К теме Журналистам запретили снимать на видео прилет Навального в аэропорт

Федеральное правительство исходит из того, что правительство России теперь немедленно должно принять все необходимые меры для расследования преступления против Навального. Это преступление должно быть расследовано в России,

– сказал СМИ сотрудник прокуратуры Берлина.

В прокуратуре уверены, что теперь Россия имеет все необходимые доказательства, чтобы начать уголовное производство об отравлении Навального. Его в Германии уже допросили в качестве пострадавшей стороны и он ответил подробно на все вопросы. Их перечень передали из Генпрокуратуры России.

Врачей "Шарите" не допрашивали

Не допрашивали только специалистов из клиники "Шарите", в которой лечили оппозиционера. Ведь медики обязаны соблюдать врачебную тайну. Да и распространять информацию медицинского характера не захотел сам Навальный.

Оппозиционер намерен вернуться в Россию

Отметим, что ранее оппозиционер заявил о намерении вернуться в Россию. Это он планирует сделать 17 января. В России политика угрожают задержать, ведь он находился на условном сроке. Поскольку якобы осенью его местонахождение было неизвестно, то правоохранители оппозиционера могут задержать.

Коротко об отравлении Навального: