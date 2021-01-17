Германия передала России протоколы допроса Навального: что сохранили в тайне
Германия все же передала России протоколы допроса оппозиционера Алексея Навального. Такое требование Москва выдвигала четыре раза. Однако с российской стороной не поделились медицинской информацией – по просьбе самого оппозиционера.
В России есть все доказательства, чтобы начать уголовное производство
Документы передали Федеральное ведомство по делам юстиции и прокуратура Берлина. Об этом сообщает DW.
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Федеральное правительство исходит из того, что правительство России теперь немедленно должно принять все необходимые меры для расследования преступления против Навального. Это преступление должно быть расследовано в России,
– сказал СМИ сотрудник прокуратуры Берлина.
В прокуратуре уверены, что теперь Россия имеет все необходимые доказательства, чтобы начать уголовное производство об отравлении Навального. Его в Германии уже допросили в качестве пострадавшей стороны и он ответил подробно на все вопросы. Их перечень передали из Генпрокуратуры России.
Врачей "Шарите" не допрашивали
Не допрашивали только специалистов из клиники "Шарите", в которой лечили оппозиционера. Ведь медики обязаны соблюдать врачебную тайну. Да и распространять информацию медицинского характера не захотел сам Навальный.
Оппозиционер намерен вернуться в Россию
Отметим, что ранее оппозиционер заявил о намерении вернуться в Россию. Это он планирует сделать 17 января. В России политика угрожают задержать, ведь он находился на условном сроке. Поскольку якобы осенью его местонахождение было неизвестно, то правоохранители оппозиционера могут задержать.
Коротко об отравлении Навального:
- Оппозиционера отравили 20 августа 2020 года.
- Плохо ему стало во время перелета из Томска в Москву.
- В Омске, где госпитализировали оппозиционера, не выявили признаков отравления.
- Впоследствии пациента перевезли на лечение в Берлин. Там специалисты установили, что отравление все же было – "Новичком".
- Из комы Навальный вышел в сентябре.
- Сам Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из сотрудников ФСБ, что утверждает о причастности службы к преступлению.
- Россия это отрицает и требует документов от Германии по делу.
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