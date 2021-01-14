Оппозиционера Алексея Навального планируют задержать сразу после того, как тот прибудет в Россию. Все потому, что политику хотят заменить условный срок на реальный.

Федеральная служба исполнения наказаний России намерена задержать Навального после прилета, то есть еще до решения суда, сообщает Meduza. Кстати Навального объявили в розыск в России и должны немедленно задержать Что "приписывают" Навальному Служба утверждает, что в течение 2020 года Навальный систематически нарушал условия испытательного срока и не менее 6 раз не явился на регистрацию в ведомство.

В ФСИН говорят, что после выписки из "Шарите" Навальный якобы снова не появлялся на регистрацию. Только 23 ноября он сообщил, что проживает в берлинском отеле Hotel Arabel.

В ведомстве считают, будто реабилитация после отравления не является основанием для неявки на регистрацию. Обратите внимание! Навального отравили "Новичком" в августе 2020 года. С тех пор он находится на лечении и реабилитации в Германии. Совместное расследование журналистов The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel выяснило, что оппозиционера отравили сотрудники секретного подразделения Федеральной службы безопасности России. Подробнее – читайте здесь. Что этому предшествовало Еще в 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условно, а его брата Олега Навального – до 3,5 лет колонии общего режима.

Дело касалось компании Навальных "Главподписка" и фирмы "Ив Роше". Следователи утверждают, что "Главподписка" предоставляла "Ив Роше" транспортные услуги по завышенным ценам, что привело к убыткам в размере 55 миллионов рублей.

Через 7 лет в России захотели заменить условный срок Навального на реальный.

Сам оппозиционер подчеркнул, что вернется из Германии 17 января.

Впоследствии Навального объявили в федеральный розыск России.