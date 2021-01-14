Опозиціонера Олексія Навального планують затримати одразу після того, як той прибуде до Росії. Все тому, що політику хочуть замінити умовний термін на реальний.

Федеральна служба виконання покарань Росії має намір затримати Навального після прильоту, тобто ще до рішення суду, повідомляє Meduza. До речі Навального оголосили в розшук у Росії та повинні негайно затримати Що "приписують" Навальному Служба переконує, що протягом 2020 року Навальний систематично порушував умови випробувального терміну і щонайменше 6 разів не з'явився на реєстрацію до відомства.

У ФСВП кажуть, що після виписки з "Шаріте" Навальний нібито знову не з'являвся на реєстрацію. Тільки 23 листопада він повідомив, що проживає в берлінському готелі Hotel Arabel.

У відомстві вважають, буцімто реабілітація після отруєння не є підставою для неявки на реєстрацію. Зверніть увагу! Навального отруїли "Новачком" у серпні 2020 року. Відтоді він перебуває на лікуванні та реабілітації у Німеччині. Спільне розслідування журналістів The Insider, Bellingcat, CNN та Der Spiegel з'ясувало, що опозиціонера отруїли співробітники секретного підрозділу Федеральної служби безпеки Росії. Детальніше – читайте тут. Що цьому передувало Ще у 2014 році Навального засудили до 3,5 років умовно, а його брата Олега Навального – до 3,5 років колонії загального режиму.

Справа стосувалась компанії Навальних "Главпідписка" та фірми "Ів Роше". Слідчі переконують, що "Главпідписка" надавала "Ів Роше" транспортні послуги за завищеними цінами, що призвело до збитків у розмірі 55 мільйонів рублів.

55 мільйонів рублів. Через 7 років у Росії захотіли змінити умовний термін Навального на реальний.

Сам опозиціонер наголосив, що повернеться з Німеччини 17 січня.

Згодом Навального оголосили у федеральний розшук Росії.