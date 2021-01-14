Опозиційний політик Олексій Навальний повідомив, що 17 січня збирається повернутися до Росії. Того ж дня, 13 січня, стало відомо, що він вже давно перебуває у федеральному розшуку – тож його повинні затримати, щойно знайдуть.

Навальний – у федеральному розшуку в Росії

Олексій Навальний перебуває у Росії у федеральному розшуку. Документи, які це підтверджують оприлюднив телеграм-канал MASH 13 січня.

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Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Росії вважає, що опозиційний політик "ухиляється від контролю". Тому щодо нього розпочали "розшукові дії" ще 27 листопада 2020 року.

І, мовляв, відтоді й досі встановити місцеперебування Навального не вдалося.

29 грудня у ЗМІ з'явилася інформація, що на 9 годину ранку цього ж дня ФСВП Навального терміново викликає до Росії. А якщо той не з'явиться (а він таки не з'явився), то пригрозила йому замінити умовний термін на реальний.



Постанова про розшук Навального підписана 29 грудня / Фото MASH

І саме 29 грудня датована постанова про федеральний розшук Олексія Навального.

Чому Навальному погрожують в'язницею

Навальний, нагадаємо, лікувався у Німеччині після отруєння речовиною з групи "Новачок".

10 вересня він опритомнів, а 23 листопада відповів на запит ФСВП: мовляв, лежить у лікарні, до Росії планує повернутися, але коли саме – повідомить згодом.

Річ у тім, що політика в Росії засудили на 3,5 роки умовно, тож він зобов'язаний регулярно відмічатися у ФСВП.

Навальний попри все має намір повернутися до Росії

Зауважимо, адвокат Олексія Навального Вадим Кобзєв підтвердив російському РБК, що його клієнта оголосили у розшук. Одначе це "не позначиться на рішенні Навального повернутися до Росії". Навіть з усвідомленням того, що його там одразу можуть затримати.

І дійсно можуть, адже умови федерального розшуку у Росії передбачають, що людину повинні затримана негайно, щойно правоохоронці встановлять її місцеперебування.

Та попри все це 13 січня Олексій Навальний публічно оголосив, що полетить із Берліна у Москву 17 січня рейсом російської авіакомпанії "Победа".

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