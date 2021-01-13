Опозиціонер Олексій Навальний заявив, що повертається у Росію 17 січня. Політик не був удома з серпня 2020 року. Тоді після отруєння "Новачком" Навального транспортували до Німеччини на лікування.

Опозиціонер вже придбав квиток на літак. Про це Навальний написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Політик наголосив, що, мабуть, фактично одужав. Росія є його країною, Москва – це його місто, і він скучив за ними.

Навальний зауважив, що навіть не замислювався, повертатися чи ні, адже він нікуди не виїжджав. До Німеччини опозиціонер прибув "у реанімаційній коробці", адже його намагалися вбити.

Я вижив. І зараз Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить на весь свій бункер і велить своїм слугам зробити все, щоб я не повернувся. Слуги діють як зазвичай: фабрикують нові кримінальні справи,

– заявив Навальний.

Отруєння Навального: що відомо

Олексієві Навальному стало погано під час авіаперельоту 20 серпня.

Літак екстрено посадили, політика транспортували до лікарні у російському місті Омськ.

Навальний впав у кому. Декілька днів його лікували в Омську, а згодом транспортували на лікування до Німеччини.