Путін верещить на весь бункер: Навальний повертається до Москви
Опозиціонер Олексій Навальний заявив, що повертається у Росію 17 січня. Політик не був удома з серпня 2020 року. Тоді після отруєння "Новачком" Навального транспортували до Німеччини на лікування.
Опозиціонер вже придбав квиток на літак. Про це Навальний написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Політик наголосив, що, мабуть, фактично одужав. Росія є його країною, Москва – це його місто, і він скучив за ними.
Навальний зауважив, що навіть не замислювався, повертатися чи ні, адже він нікуди не виїжджав. До Німеччини опозиціонер прибув "у реанімаційній коробці", адже його намагалися вбити.
Я вижив. І зараз Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить на весь свій бункер і велить своїм слугам зробити все, щоб я не повернувся. Слуги діють як зазвичай: фабрикують нові кримінальні справи,
– заявив Навальний.
Отруєння Навального: що відомо
- Олексієві Навальному стало погано під час авіаперельоту 20 серпня.
- Літак екстрено посадили, політика транспортували до лікарні у російському місті Омськ.
- Навальний впав у кому. Декілька днів його лікували в Омську, а згодом транспортували на лікування до Німеччини.
- Європейські експерти заявили, що Навального отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок".
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