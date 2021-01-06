Російський опозиціонер Олексій Навальний має дуже цікаву біографію. Його кандидатура могла б підійти на посаду президента Росії.

Таку думку в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі озвучив російський журналіст Сакен Аймурзаєв. За його словами, Навальний цікавий герой, який нібито помер, а потім воскрес.

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"Я б хотів, щоб Навальний став новим президентом Росії. Реальні передумови для цього є. Він мужній російський чоловік, його не отруїв "Новачок", про його труси говорить вся країна", – сказав він.

Є багато мінусів, які люди не сприймуть. Десятиліттями росіянам говорять про Америку, злих західних геїв, які намагаються зруйнувати Росію. Навальний живе на Заході і, як їм говорить пропаганда, використовує американські ЦРУшні дані. Звичайно, що пересічний росіянин буде думати: "Ну, що ж, пішов Льоша до ворогів",

– пояснив журналіст.

За його словами, є багато мінусів, однак Володимир Путін став президентом в 48 років, і цього також ніхто не передбачав.

Чи повернеться Навальний в Росію

Сакен Аймурзаєв зазначив, що Олексій Навальний наразі не повернувся в Росію. Однак він хоче це зробити.

Навальний вже так багато зробив і якщо далі цей рух продовжиться, якщо завдяки йому відбудеться еволюційний скачок в Росії, то це вже велика історія… В Росії цар має право вбивати. От звичайна людина, який голосує за нього 20 років, так думає,

– додав Аймурзаєв.

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