Навального відпустили до Німеччини з Росії лікуватися після отруєння "Новачком". Але тепер дуже хотіли б, аби політик повернувся – адже він перебуває під судовим вироком про умовне ув'язнення. Від виконання якого, на думку російської влади, тепер успішно ухиляється.

Навального "тепло" чекають у Москві

Російська Федеральна служба виконання покарань здивована, чому це Олексій Навальний досі не у Росії. Як повідомив адвокат Вадим Кобзєв у твіттері, ФСВП пригрозила попросити суд ув'язнити політика, якщо той негайно не приїде.

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Мовиться про те, що Навальний перебуває під умовним терміном в одній зі справ проти нього, організованій у Росії. Це одна з причин, чому його не хотіли відпускати до Німеччини після гучного отруєння.

Наразі немає достовірної інформації, де живе Навальний. За неперевіреними даними російських ЗМІ, це містечко Ібах на півдні Німеччини. У будь-якому випадку, до Росії він не повернувся. І цим у ФСВП обурені:

Мовляв, у звіті лікарів клініки "Шаріте", де лікувався політик після отруєння "Новачком", вказано, що 20 вересня його виписали, а з 12 жовтня навіть не спостерігали наслідків хвороби.

А отже, Навальний повинен негайно прибути для Москви та продовжити відбувати своє умовне покарання. В іншому випадку ФСВП попросить суд змінити умовний термін на реальний.

З'явитися до Москви Олексій Навальний має на 9 годину ранку 29 грудня.

Коротко про отруєння Навального

Опозиційного російського політика Олексія Навального 20 серпня отруїли у Росії. Він знепритомнів у літаку та впав у кому. З Росії його перевезли лікувати до Німеччини.

З Росії його перевезли лікувати до Німеччини. Фахівці з лабораторій різних країн Європи підтвердили, що Навального отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок", причому покращеної версії – політик мав померти ще в літаку.

причому покращеної версії – політик мав померти ще в літаку. У грудні 2020 Навальний опублікував запис розмови із начебто одним із працівників ФСБ, який визнав свою причетність до спецоперації.

Володимир Путін назвав розслідування про причетність ФСБ (Федеральна служба безпеки) Росії до отруєння Олексія Навального "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

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