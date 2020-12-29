Навальному погрожують ув'язненням і терміново викликають до Росії
Навального відпустили до Німеччини з Росії лікуватися після отруєння "Новачком". Але тепер дуже хотіли б, аби політик повернувся – адже він перебуває під судовим вироком про умовне ув'язнення. Від виконання якого, на думку російської влади, тепер успішно ухиляється.
Навального "тепло" чекають у Москві
Російська Федеральна служба виконання покарань здивована, чому це Олексій Навальний досі не у Росії. Як повідомив адвокат Вадим Кобзєв у твіттері, ФСВП пригрозила попросити суд ув'язнити політика, якщо той негайно не приїде.
Це цікаво Провокація Заходу та інсценізація: ставлення росіян до отруєння Навального
Мовиться про те, що Навальний перебуває під умовним терміном в одній зі справ проти нього, організованій у Росії. Це одна з причин, чому його не хотіли відпускати до Німеччини після гучного отруєння.
Наразі немає достовірної інформації, де живе Навальний. За неперевіреними даними російських ЗМІ, це містечко Ібах на півдні Німеччини. У будь-якому випадку, до Росії він не повернувся. І цим у ФСВП обурені:
- Мовляв, у звіті лікарів клініки "Шаріте", де лікувався політик після отруєння "Новачком", вказано, що 20 вересня його виписали, а з 12 жовтня навіть не спостерігали наслідків хвороби.
- А отже, Навальний повинен негайно прибути для Москви та продовжити відбувати своє умовне покарання. В іншому випадку ФСВП попросить суд змінити умовний термін на реальний.
З'явитися до Москви Олексій Навальний має на 9 годину ранку 29 грудня.
Коротко про отруєння Навального
- Опозиційного російського політика Олексія Навального 20 серпня отруїли у Росії. Він знепритомнів у літаку та впав у кому. З Росії його перевезли лікувати до Німеччини.
- Фахівці з лабораторій різних країн Європи підтвердили, що Навального отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок", причому покращеної версії – політик мав померти ще в літаку.
- У грудні 2020 Навальний опублікував запис розмови із начебто одним із працівників ФСБ, який визнав свою причетність до спецоперації.
- Володимир Путін назвав розслідування про причетність ФСБ (Федеральна служба безпеки) Росії до отруєння Олексія Навального "легалізацією матеріалів американських спецслужб".
Зверніть увагу Отруєння Навального: завдяки чому політик "не залишився овочем"
Поділитися новиною