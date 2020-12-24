У Росії 30% громадян вважають, що насправді отруєння опозиціонера Олексія Навального є інсценуванням. Ще 19% росіян підтримують версію про причетність до справи західних спецслужб, яку поширює Володимир Путін.

Водночас 15% громадян Росії переконані, що отруєння опозиціонера було спробою усунути політичного опонента. Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", повідомляє "Медуза".

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Думку про те, що замаху на життя Навального не було, здебільшого підтримують росіяни від 40 до 54 років. Зокрема, вони "щось чули" про цю справу та підтримують діяльність Володимира Путіна.

Зверніть увагу! Парламентська асамблея Ради Європи 19 січня 2021 року проведе засідання у справі отруєння Олексія Навального. Туди запросять представників російської влади та опозиціонера. Детальніше про це – читайте тут.

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Згідно з дослідженням, версію про спробу відкинути політичного опонента в основному підтримують молоді громадяни, які стежать за перебігом справи про отруєння. Вони також виступають проти чинного президента Росії.

Як повідомили у "Левада-центрі", загалом 61% респондентів відповіли, що "щось чули" про отруєння опозиціонера, а 17% – уважно стежать за розслідуванням справи.

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Ще 20% опитаних людей вперше дізналися про отруєння від соціологів. Водночас 2% росіян не змогли відповісти.

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