Парламентська асамблея Ради Європи 19 січня 2021 року проведе засідання у справі отруєння Олексія Навального. Туди запросять представників російської влади та опозиціонера.

Розслідування справи Навального щоразу викликає нові питання до Росії. Про це заявив спецдоповідач ПАРЄ у справі Навального Жак Мер, повідомляє Deutsche Welle.

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За його словами, важливим елементом у справі є запис телефонної розмови російського опозиціонера з ймовірним учасником його отруєння.

Зверніть увагу! Олексій Навальний опублікував у мережі запис розмови з можливим учасником замаху на нього. За його словами, він зробив кілька дзвінків членам групи співробітників ФСБ, які потенційно можуть бути причетні до отруєння. Детальніше про це – читайте тут.

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У ПАРЄ також повідомили, що вони можуть направити до Росії запит щодо необхідності розслідування атаки на опозиціонера.

Отруєння Олексія Навального: коротко