Комісія ПАРЄ проведе засідання щодо отруєння Навального: деталі
Парламентська асамблея Ради Європи 19 січня 2021 року проведе засідання у справі отруєння Олексія Навального. Туди запросять представників російської влади та опозиціонера.
Розслідування справи Навального щоразу викликає нові питання до Росії. Про це заявив спецдоповідач ПАРЄ у справі Навального Жак Мер, повідомляє Deutsche Welle.
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За його словами, важливим елементом у справі є запис телефонної розмови російського опозиціонера з ймовірним учасником його отруєння.
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У ПАРЄ також повідомили, що вони можуть направити до Росії запит щодо необхідності розслідування атаки на опозиціонера.
Отруєння Олексія Навального: коротко
- Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня 2020 року.
- Російські медики відкинули версію отруєння. Однак опозиціонера перевезли на лікування до Німеччини у клініку "Шаріте".
- Європейські експерти підтвердили, що Навального отруїли "Новачком".
- Водночас Навальний запевняє, що до справи причетний президент Росії Володимир Путін.
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