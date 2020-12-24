Комиссия ПАСЕ проведет заседание относительно отравления Навального: детали
Парламентская ассамблея Совета Европы 19 января 2021 года проведет заседание по делу отравления Алексея Навального. Туда пригласят представителей российских властей и оппозиционера.
Расследование дела Навального каждый раз вызывает новые вопросы к России. Об этом заявил спецдокладчик ПАСЕ по делу Навального Жак Мэр, сообщает Deutsche Welle.
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По его словам, важным элементом в деле является запись телефонного разговора российского оппозиционера с вероятным участником его отравления.
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В ПАСЕ также сообщили, что они могут направить в Россию запрос о необходимости расследования атаки на оппозиционера.
Отравление Алексея Навального: коротко
- Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года.
- Российские медики отвергли версию отравления. Однако оппозиционера перевезли на лечение в Германию в клинику "Шарите".
- Европейские эксперты подтвердили, что Навального отравили "Новичком".
- В то же время Навальный уверяет, что к делу причастен президент России Владимир Путин.
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