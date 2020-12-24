Парламентская ассамблея Совета Европы 19 января 2021 года проведет заседание по делу отравления Алексея Навального. Туда пригласят представителей российских властей и оппозиционера.

Расследование дела Навального каждый раз вызывает новые вопросы к России. Об этом заявил спецдокладчик ПАСЕ по делу Навального Жак Мэр, сообщает Deutsche Welle.

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По его словам, важным элементом в деле является запись телефонного разговора российского оппозиционера с вероятным участником его отравления.

Обратите внимание! Алексей Навальный опубликовал в сети запись разговора с возможным участником покушения на него. По его словам, он сделал несколько звонков членам группы сотрудников ФСБ, которые потенциально могут быть причастны к отравлению. Подробнее об этом – читайте здесь.

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В ПАСЕ также сообщили, что они могут направить в Россию запрос о необходимости расследования атаки на оппозиционера.

Отравление Алексея Навального: коротко