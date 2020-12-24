Провокация Запада и инсценировка: отношение россиян к отравлению Навального
В России 30% граждан считают, что на самом деле отравление оппозиционера Алексея Навального является инсценировкой. Еще 19% россиян поддерживают версию о причастности к делу западных спецслужб, которую распространяет Владимир Путин.
В то же время 15% граждан России убеждены, что отравление оппозиционера было попыткой устранить политического оппонента. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", сообщает "Медуза".
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Мнение о том, что покушения на жизнь Навального не было, в основном поддерживают россияне от 40 до 54 лет. В частности, они "что-то слышали" об этом деле и поддерживают деятельность Владимира Путина.
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Согласно исследованию, версию о попытке отбросить политического оппонента в основном поддерживают молодые граждане, которые следят за ходом дела об отравлении. Они также выступают против действующего президента России.
Как сообщили в "Левада-центре", в целом 61% респондентов ответили, что "что-то слышали" об отравлении оппозиционера, а 17% – внимательно следят за расследованием дела.
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Еще 20% опрошенных людей впервые узнали об отравлении от социологов. В то же время 2% россиян затруднились ответить.
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