В Государственном департаменте США обвинили Федеральную службу безопасности России в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Также отметили, что президент Владимир Путин пытается отвлечь внимание от серьезных вопросов по делу.

Что говорят в США

В Штатах убеждены, что сотрудники ФСБ использовали "Новичок", чтобы отравить Навального. Об этом заявили в Госдепе в ответ на запрос журналистов, сообщает The Hill.

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Представитель Госдепа подчеркнул, что в отравлении Навального нет ни одного правдоподобного объяснения, кроме участия в нем российского правительства. Также в Штатах обвинили власть, в частности Путина, в попытках отвлечь внимание от серьезных вопросов по делу. По словам американского чиновника, Россия выдвинула множество противоречивых теорий заговора, чтобы мир поверил.

Давайте внесем ясность: конспирологические теории такого рода – не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, поставленных российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить,

– отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что Вашингтон "полностью уверен" в выводах, что токсичные вещества в организме Навального были из группы "Новичок".