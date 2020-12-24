У Державному департаменті США звинуватили Федеральну службу безпеки Росії в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального. Також зазначили, що президент Володимир Путін намагається відвернути увагу від серйозних питань у справі.

Що кажуть у США

У Штатах переконані, що працівники ФСБ використовували "Новачок", аби отруїти Навального. Про це заявили у Держдепі ц відповідь на запит журналістів, повідомляє The Hill.

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Представник Держдепу наголосив, що в отруєнні Навального немає жодного правдоподібного пояснення, крім участі в ньому російського уряду. Також у Штатах звинуватили владу, зокрема, Путіна у спробах відвернути увагу "від серйозних питань" у справі. За словами американського посадовця, Росія висунула безліч суперечливих теорій змови, аби світ повірив.

Внесімо ясність: конспірологічні теорії такого роду - не більше ніж спосіб відвернути увагу від серйозних питань, поставлених російському уряду, на які йому ще належить відповісти,

– зазначив представник Держдепу.

Він додав, що Вашингтон "повністю впевнений" у висновках, що токсичні речовини в організмі Навального були з групи "Новачок".