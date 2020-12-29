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Навального "тепло" ждут в Москве

Российская Федеральная служба исполнения наказаний удивлена, почему это Алексей Навальный до сих пор не в России. Как сообщил адвокат Вадим Кобзев в твиттере, ФСИН пригрозила попросить суд арестовать политика, если тот немедленно не приедет.

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Речь идет о том, что Навальный находится под условным сроком по одному из дел против него, организованных в России. Это одна из причин, почему его не хотели отпускать в Германию после громкого отравления.

Сейчас нет достоверной информации, где живет Навальный. По непроверенным данным российских СМИ, этот городок Ибах на юге Германии. Как бы там ни было, в Россию он не вернулся. И этим во ФСИН возмущены:

Мол, в отчете врачей клиники "Шарите", где лечился политик после отравления "Новичком", указано, что 20 сентября его выписали, а с 12 октября даже не наблюдали последствий болезни.

А значит, Навальный должен немедленно прибыть в Москву и продолжить отбывать свое условное наказание. В противном случае ФСИН попросит суд изменить условный срок на реальный.

Явиться в Москву Алексей Навальный обязан на 9:00 утра 29 декабря.

Коротко об отравлении Навального

Оппозиционного российского политика Алексея Навального 20 августа отравили в России. Он потерял сознание в самолете и впал в кому. Из России его перевезли лечить в Германию.

Специалисты из лабораторий разных стран Европы подтвердили, что Навального отравили химическим веществом из группы "Новичок", причем улучшенной версии – политик должен был умереть еще в самолете.

В декабре 2020 Навальный опубликовал запись разговора с якобы одним из сотрудников ФСБ, который признал свою причастность к спецоперации.

Владимир Путин назвал расследование о причастности ФСБ (Федеральная служба безопасности) России к отравлению Алексея Навального "легализацией материалов американских спецслужб".