Адвокат і політик Марк Фейгін вважає, що російському опозиціонеру Олексію Навальному дуже допомогли німецькі лікарі. На думку юриста, якби Навальний не потрапив на лікування до тамтешньої клініки "Шаріте", то залишився б "овочем".

Заява Марка Фейгіна щодо отруєння Навального

Як зауважив він, саме лікування німецьких лікарів, у яких є відповідний досвід, у випадку з Навальним стало вирішальним. Про це Марк Фейгін заявив у коментарі виданню "Обозреватель".

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Те, що льотчики посадили літак у найближчому аеропорту, а лікарі швидкої допомоги вкололи йому протиотруту – це добре. Але все ж таки вирішальною була клініка в Німеччині. Своїм одужанням Навальний – якраз зобов'язаний німецьким лікарям, у яких є досвід лікування пацієнтів, отруєних "Новачком",

– наголосив юрист.

На уточнення журналіста, звідки лікарі швидкої допомоги отримали протиотруту, він відповів, що саме у реанімаційних бригад, які чергують в аеропортах, є різні реанімаційні речі, зокрема й антидот.

"Після того як літак посадили, подальшу ситуацію ФСБ уже не контролювало. Вони не змогли під'їхати на машині швидкої й добити Навального. Це було неможливо. Так само як і не могли наказати літаку летіти до Москви", – підкреслив Фейгін.

За його словами, тоді льотчики виконували інструкцію. Впала людина, лежить непритомна, тому почали сідати в найближчому аеропорту.

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