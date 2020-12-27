Адвокат и политик Марк Фейгин считает, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному очень помогли немецкие врачи. По мнению юриста, если бы Навальный не попал на лечение в местную клинику "Шарите", то остался бы "овощем".

Заявление Марка Фейгина об отравлении Навального

Как отметил он, само лечение немецких врачей, у которых есть соответствующий опыт, в случае с Навальным стало решающим. Об этом Марк Фейгин заявил в комментарии изданию "Обозреватель" .

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То, что летчики посадили самолет в ближайшем аэропорту, а врачи скорой помощи вкололи ему противоядие – это хорошо. Но все же решающей была клиника в Германии. Своим выздоровлением Навальный как раз обязан немецким врачам, у которых есть опыт лечения пациентов, отравленных "Новичком",

– отметил юрист.

На уточнение журналиста, откуда врачи скорой помощи получили противоядие, он ответил, что именно у реанимационных бригад, которые дежурят в аэропортах, есть разные реанимационные вещи, в частности и антидот.

" После того как самолет посадили, дальнейшую ситуацию ФСБ уже не контролировало. Они не смогли подъехать на машине скорой и добить Навального. Это было невозможно. Так же как и не могли приказать самолету лететь в Москву", – подчеркнул Фейгин.

По его словам, тогда летчики выполняли инструкцию. Упал человек, лежит без сознания, поэтому начали садиться в ближайшем аэропорту.

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