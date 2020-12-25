У Кремлі заявили, що публікацію берлінської клініки "Шаріте" про лікування Олексія Навального не читали. Там також переконують, що досі не отримали від Німеччини інформацію про отруєння опозиціонера, про яку запитували.

У Росії далі скаржаться на нестачу інформації від Німеччини

Дмитро Пєсков прокоментував публікацію в медичному журналі Lancet, в якій лікарі "Шаріте" детально описали обстеження та лікування Олексія Навального. Про це прессекретар президента Росії сказав представникам ЗМІ, повідомляє Интерфакс.

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Ми медичні видання не читаємо,

– заявив Пєсков.

Журналісти у відповідь зазначили, що після виходу цієї публікації інформація про ситуацію з російським опозиціонером є в публічному доступі.

"Ні. Інформація, яка вимагалася, вона в публічному доступі відсутня. Її, як і раніше, ми не отримали. У цьому плані нічого не змінилося", – додав прессекретар.

До слова, у Росії продовжують говорити, що Навального не отруїли на території країни. Для цього використовують оригінальне пояснення – російські лікарі не знайшли ознак отруєння у політика. А доказів від Німеччини про отруєння його "Новачком", скаржаться у Кремлі, Росія не отримала.

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Що відомо про публікацію у виданні