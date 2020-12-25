Ми медичні видання не читаємо, – у Кремлі "не бачили" публікацію лікарів "Шаріте" про Навального
У Кремлі заявили, що публікацію берлінської клініки "Шаріте" про лікування Олексія Навального не читали. Там також переконують, що досі не отримали від Німеччини інформацію про отруєння опозиціонера, про яку запитували.
У Росії далі скаржаться на нестачу інформації від Німеччини
Дмитро Пєсков прокоментував публікацію в медичному журналі Lancet, в якій лікарі "Шаріте" детально описали обстеження та лікування Олексія Навального. Про це прессекретар президента Росії сказав представникам ЗМІ, повідомляє Интерфакс.
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Ми медичні видання не читаємо,
– заявив Пєсков.
Журналісти у відповідь зазначили, що після виходу цієї публікації інформація про ситуацію з російським опозиціонером є в публічному доступі.
"Ні. Інформація, яка вимагалася, вона в публічному доступі відсутня. Її, як і раніше, ми не отримали. У цьому плані нічого не змінилося", – додав прессекретар.
До слова, у Росії продовжують говорити, що Навального не отруїли на території країни. Для цього використовують оригінальне пояснення – російські лікарі не знайшли ознак отруєння у політика. А доказів від Німеччини про отруєння його "Новачком", скаржаться у Кремлі, Росія не отримала.
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Що відомо про публікацію у виданні
- У провідному медичному журналі The Lancet 23 грудня опублікували звіт про лікування російського опозиціонера Олексія Навального в берлінській клініці "Шаріте".
- Там йдеться про те, що у Навального діагностували важке отруєння інгібітором холінестерази.
- Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини виявила фосфорорганічну нервово-паралітичну речовину з групи "Новачок" у зразках крові, які взяли одразу після госпіталізації опозиціонера в клініку.
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