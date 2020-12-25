Мы медицинские издания не читаем, – в Кремле "не видели" публикацию врачей "Шарите" о Навальном
В Кремле заявили, что публикации берлинской клиники "Шарите" о лечении Алексея Навального не читали. Там также утверждают, что до сих пор не получили от Германии информацию об отравлении оппозиционера, о которой спрашивали.
В России продолжают жаловаться на недостаток информации от Германии
Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в медицинском журнале Lancet, в которой врачи "Шарите" подробно описали обследование и лечение Алексея Навального. Об этом пресс-секретарь президента России сказал представителям СМИ, сообщает Интерфакс.
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Мы медицинские издания не читаем,
– заявил Песков.
Журналисты в ответ отметили, что после выхода этой публикации информация о ситуации с российским оппозиционером есть в публичном доступе.
"Нет. Информация, которая требовалась, она в публичном доступе отсутствует. Ее, как и раньше, мы не получили. В этом плане ничего не изменилось", – добавил пресс-секретарь.
К слову, в России продолжают говорить, что Навального не отравили на территории страны. Для этого используют оригинальное объяснение – российские врачи не нашли признаков отравления у политика. А доказательств от Германии об отравлении его "Новичком", жалуются в Кремле, Россия не получила.
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Что известно о публикации в издании
- В ведущем медицинском журнале The Lancet 23 декабря опубликовали отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите".
- Там говорится о том, что у Навального диагностировали тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы.
- Позже лаборатория вооруженных сил Германии обнаружила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок" в образцах крови, которые взяли сразу после госпитализации оппозиционера в клинику.
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