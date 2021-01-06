Российский оппозиционер Алексей Навальный имеет очень интересную биографию. Его кандидатура могла бы подойти на пост президента России.

Такое мнение в эфире программы "Что это было?" на 24 канале озвучил российский журналист Сакен Аймурзаев. По его словам, Навальный интересный герой, который якобы умер, а затем воскрес.

К теме Навальному угрожают заключением и срочно вызывают в Россию

"Я бы хотел, чтобы Навальный стал новым президентом России. Реальные предпосылки для этого есть. Он мужественный русский человек, его не отравил "Новичок", о его трусах говорит вся страна", – сказал он.

Есть много минусов, которые люди не воспримут. Десятилетиями россиянам говорят об Америке, злых западных геях, которые пытаются разрушить Россию. Навальный живет на Западе и, как им говорит пропаганда, использует американские данные. Конечно, рядовой россиянин будет думать: "Ну, что ж, пошел Леша к врагам",

- пояснил журналист.

По его словам, есть много минусов, однако Владимир Путин стал президентом в 48 лет, и этого также никто не предвидел.

Вернется ли Навальный в Россию

Сакен Аймурзаев отметил, что Алексей Навальный пока не вернулся в Россию. Однако он хочет это сделать.

Навальный уже так много сделал, и если дальше это движение продолжится, если благодаря ему произойдет эволюционный скачек в России, то это уже большая история... В России царь имеет право убивать. Вот обычный человек, который голосует за него 20 лет, так думает,

- добавил Аймурзаев.

Отравление Навального: что известно