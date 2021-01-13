Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что возвращается в Россию 17 января. Политик не был дома с августа 2020 года. Тогда после отравления "Новичком" Навального транспортировали в Германию на лечение.

Оппозиционер уже приобрел билет на самолет. Об этом Навальный написал на своей странице в фейсбуке.

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Политик подчеркнул, что, вероятно, фактически здоров. Россия является его страной, Москва – это его город, и он соскучился по ним.

Навальный отметил, что даже не задумывался, возвращаться или нет, ведь он никуда не уезжал. В Германию оппозиционер прибыл "в реанимационной коробке", ведь его пытались убить.

Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, визжит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела,

– заявил Навальный.

Отравление Навального: что известно

Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа.

Самолет экстренно посадили, политика транспортировали в больницу в российском городе Омск.

Навальный впал в кому. Несколько дней его лечили в Омске, а затем транспортировали на лечение в Германию.