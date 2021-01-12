Федеральна служба виконання покарань Росії звернулася до суду з проханням опозиціонеру Олексію Навальному замінити умовний термін на реальний. Мовиться про справу "Ів Роше".

Зміна умовного терміну Навальному на реальний: подробиці

Такий крок ФСВП (російською ФСИН) аргументує "здійсненням нового злочину". Щоправда, умовний термін опозиціонеру за справою "Ів Роше" закінчився 30 грудня 2020 року. Про це сам Навальний написав у твіттері та оприлюднив витяг з документу.

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Путін так розлютився тим, що я вижив після його отруєння, що велів ФСВП йти до суду та вимагати зміни мого умовного терміну на реальний,

– підкреслив він.

Заява ФСВП "про скасування умовного засудження" надійшла до Симонівського районного суду 11 січня. Це випливає з інформації на порталі судів загальної юрисдикції Москви.

Анулювати умовний термін пропонують за статтями "про невиконання покладених обов'язків, ухилення від відшкодування шкоди або скоєння нового злочину". Клопотання перебуває на розгляді судді.

Новий виток у справі "Ів Роше" щодо Навального / Cкриншот

Що цьому передувало

Московське Управління Федеральної служби виконання покарань 28 грудня повідомило, що направило Навальному повідомлення про явку в кримінально-виконавчу інспекцію.

З осені опозиціонер проходить реабілітацію в Німеччині. Однак у службі переконують, що "умовно засуджений не виконує покладені на нього судом обов'язки та ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції".

У ФСВП додають, що Навального виписали з клініки "Шаріте" 20 вересня 2020 року, а до 12 жовтня у нього пройшли всі наслідки хвороби.

У разі підтвердження фактів ухилення Навальним від умов його умовного терміну, ФСВП пообіцяла вжити заходів, а саме змінити покарання з умовного терміну на реальний.

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Справа "Ів Роше" щодо Навального: коротко