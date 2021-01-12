У Росії хочуть ув'язнити Навального
-
Федеральна служба виконання покарань Росії звернулася до суду з проханням опозиціонеру Олексію Навальному замінити умовний термін на реальний. Мовиться про справу "Ів Роше".
Зміна умовного терміну Навальному на реальний: подробиці
Такий крок ФСВП (російською ФСИН) аргументує "здійсненням нового злочину". Щоправда, умовний термін опозиціонеру за справою "Ів Роше" закінчився 30 грудня 2020 року. Про це сам Навальний написав у твіттері та оприлюднив витяг з документу.
До речі Проти Навального порушили кримінальну справу: в чому підозрюють
Путін так розлютився тим, що я вижив після його отруєння, що велів ФСВП йти до суду та вимагати зміни мого умовного терміну на реальний,
– підкреслив він.
- Заява ФСВП "про скасування умовного засудження" надійшла до Симонівського районного суду 11 січня. Це випливає з інформації на порталі судів загальної юрисдикції Москви.
- Анулювати умовний термін пропонують за статтями "про невиконання покладених обов'язків, ухилення від відшкодування шкоди або скоєння нового злочину". Клопотання перебуває на розгляді судді.
Новий виток у справі "Ів Роше" щодо Навального / Cкриншот
Що цьому передувало
- Московське Управління Федеральної служби виконання покарань 28 грудня повідомило, що направило Навальному повідомлення про явку в кримінально-виконавчу інспекцію.
- З осені опозиціонер проходить реабілітацію в Німеччині. Однак у службі переконують, що "умовно засуджений не виконує покладені на нього судом обов'язки та ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції".
- У ФСВП додають, що Навального виписали з клініки "Шаріте" 20 вересня 2020 року, а до 12 жовтня у нього пройшли всі наслідки хвороби.
- У разі підтвердження фактів ухилення Навальним від умов його умовного терміну, ФСВП пообіцяла вжити заходів, а саме змінити покарання з умовного терміну на реальний.
Зверніть увагу 2021 – останній рік Путіна при владі: що чекає Росію
Справа "Ів Роше" щодо Навального: коротко
- Вона тягнеться ще з 2012 року. Тоді Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти Навального та його брата Олега.
- Відбулося це за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher) Бруно Лепри.
- За версією слідчих, компанія Навальних "Главпідписка" надавала "Ів Роше" транспортно-логістичні послуги за завищеними цінами. І через це компанія зазнала збитків на 55 мільйонів рублів.
- У процесі суду "Ів Роше" відмовилася від претензій і заявила, що ніякого збитку компанія Навальних їй не завдала.
- Сам Лепр відмовився виступати як потерпілий і його не викликали до суду як свідка, попри неодноразові клопотання адвокатів Навальних.
- 30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 років умовно, Олега Навального – до 3,5 років колонії загального режиму.
Поділитися новиною