Проти опозиційного російського політика Олексія Навального порушили кримінальну справу. Вона стосується шахрайства в особливо великому розмірі.

Навальний нібито вкрав гроші з організацій, керівником яких він був. Про це повідомили на сайті Слідчого комітету.

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Проти Навального порушили кримінальну справу

Встановили, що з фізичних осіб зібрано понад 588 мільйонів рублів як пожертви для потреб діяльності низки некомерційних організацій, зокрема:

"Фонд боротьби з корупцією";

"Фонд підтримки засобів масової інформації";

"П'ята пора року";

"Фонд організації й координації захисту прав громадян";

"Фонд правового забезпечення громадян",

"Фонд захисту прав громадян ШТАБ.

Ці кошти, як зазначили у відомстві, призначалися винятково для мети фондів.

Нібито витратив гроші на особисті цілі

За даними слідства, Навальний нібито був фактичним керівником зазначених організацій і діяв спільно з іншими особами.

Таким чином зібрані з громадян кошти були викрадені. Наразі відбуваються слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, а також інших осіб, причетних до його скоєння,

– зазначили у повідомленні.

На сайті Слідчого комітету зазначили, що Навальний витратив з цієї суми понад 356 мільйонів рублів на особисті цілі:

► придбання особистого майна;

► матеріальних цінностей;

► оплату витрат (зокрема відпочинку за кордоном).

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