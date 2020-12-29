Проти Навального порушили кримінальну справу: в чому підозрюють
Проти опозиційного російського політика Олексія Навального порушили кримінальну справу. Вона стосується шахрайства в особливо великому розмірі.
Навальний нібито вкрав гроші з організацій, керівником яких він був. Про це повідомили на сайті Слідчого комітету.
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Проти Навального порушили кримінальну справу
Встановили, що з фізичних осіб зібрано понад 588 мільйонів рублів як пожертви для потреб діяльності низки некомерційних організацій, зокрема:
- "Фонд боротьби з корупцією";
- "Фонд підтримки засобів масової інформації";
- "П'ята пора року";
- "Фонд організації й координації захисту прав громадян";
- "Фонд правового забезпечення громадян",
- "Фонд захисту прав громадян ШТАБ.
Ці кошти, як зазначили у відомстві, призначалися винятково для мети фондів.
Нібито витратив гроші на особисті цілі
За даними слідства, Навальний нібито був фактичним керівником зазначених організацій і діяв спільно з іншими особами.
Таким чином зібрані з громадян кошти були викрадені. Наразі відбуваються слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, а також інших осіб, причетних до його скоєння,
– зазначили у повідомленні.
На сайті Слідчого комітету зазначили, що Навальний витратив з цієї суми понад 356 мільйонів рублів на особисті цілі:
► придбання особистого майна;
► матеріальних цінностей;
► оплату витрат (зокрема відпочинку за кордоном).
Отруєння Олексія Навального: коротко
- Опозиційного російського політика Олексія Навального 20 серпня отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок" Росії. Він знепритомнів у літаку та впав у кому.
- У грудні 2020 Навальний опублікував запис розмови із начебто одним із працівників ФСБ, який визнав свою причетність до спецоперації.
- Володимир Путін назвав розслідування про причетність ФСБ Росії до отруєння Олексія Навального "легалізацією матеріалів американських спецслужб".
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