Против Навального возбудили уголовное дело: в чем подозревают
Против оппозиционного российского политика Алексея Навального возбудили уголовное дело. Она касается мошенничества в особо крупном размере.
Навальный якобы украл деньги из организаций, руководителем которых он был. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета.
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Против Навального возбудили уголовное дело
Установили, что с физических лиц собрано более 588 миллионов рублей в качестве пожертвований для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в частности:
- "Фонд борьбы с коррупцией";
- "Фонд поддержки средств массовой информации";
- "Пятое время года";
- "Фонд организации и координации защиты прав граждан";
- "Фонд правового обеспечения граждан",
- "Фонд защиты прав граждан ШТАБ".
Эти средства, как отметили в ведомстве, предназначались исключительно для цели фондов.
Якобы потратил деньги на личные цели
По данным следствия, Навальный якобы являлся фактическим руководителем указанных организаций и действовал совместно с другими лицами.
Таким образом собранные с граждан средства были похищены. Сейчас происходят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также других лиц, причастных к его совершению,
– отметили в сообщении.
На сайте Следственного комитета отметили, что Навальный потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели:
► приобретение личного имущества;
► материальных ценностей;
► оплату расходов (в частности отдыха за рубежом).
Отравление Алексея Навального: коротко
- Оппозиционного российского политика Алексея Навального 20 августа отравили химическим веществом из группы "Новичок" в России. Он потерял сознание в самолете и впал в кому.
- В декабре 2020 года Навальный опубликовал запись разговора с якобы одним из работников ФСБ, который признал свою причастность к спецоперации.
- Владимир Путин назвал расследование о причастности ФСБ России к отравлению Алексея Навального "легализацией материалов американских спецслужб".
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