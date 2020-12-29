Против оппозиционного российского политика Алексея Навального возбудили уголовное дело. Она касается мошенничества в особо крупном размере.

Навальный якобы украл деньги из организаций, руководителем которых он был. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета.

Обратите внимание: Благодаря чему политик "не остался овощем"

Против Навального возбудили уголовное дело

Установили, что с физических лиц собрано более 588 миллионов рублей в качестве пожертвований для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в частности:

"Фонд борьбы с коррупцией";

"Фонд поддержки средств массовой информации";

"Пятое время года";

"Фонд организации и координации защиты прав граждан";

"Фонд правового обеспечения граждан",

"Фонд защиты прав граждан ШТАБ".

Эти средства, как отметили в ведомстве, предназначались исключительно для цели фондов.

Якобы потратил деньги на личные цели

По данным следствия, Навальный якобы являлся фактическим руководителем указанных организаций и действовал совместно с другими лицами.

Таким образом собранные с граждан средства были похищены. Сейчас происходят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также других лиц, причастных к его совершению,

– отметили в сообщении.

На сайте Следственного комитета отметили, что Навальный потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели:

► приобретение личного имущества;

► материальных ценностей;

► оплату расходов (в частности отдыха за рубежом).

Отравление Алексея Навального: коротко