Федеральная служба исполнения наказаний России обратилась в суд с просьбой оппозиционеру Алексею Навальному заменить условный срок на реальный. Речь идет о деле "Ив Роше".

Изменение условного срока Навальному на реальный: подробности

Такой шаг ФСИН аргументирует "совершением нового преступления". Правда, условный срок оппозиционеру по делу "Ив Роше" истек 30 декабря 2020 года. Об этом сам Навальный написал в твиттере и обнародовал выдержку из документа.

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Путин так разозлился тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный,

– подчеркнул он.

Заявление ФСИН "об отмене условного осуждения" поступило в Симоновский районный суд 11 января. Это следует из информации на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Аннулировать условный срок предлагают по статьям "о неисполнении возложенных обязанностей, уклонении от возмещения убытков или совершении нового преступления". Ходатайство находится на рассмотрении судьи.



Новый виток по делу "Ив Роше" в отношении Навального / Скриншот

Что этому предшествовало

Московское Управление Федеральной службы исполнения наказаний 28 декабря сообщило, что направило Навальному уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.

С осени оппозиционер проходит реабилитацию в Германии. Однако в службе утверждают, что "условно осужденный не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

В ФСИН добавляют, что Навального выписали из клиники "Шарите" 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия болезни.

В случае подтверждения фактов уклонения Навальным от условий его условного срока, ФСИН пообещала принять меры, а именно изменить наказание с условного срока на реальный.

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Дело "Ив Роше" в отношении Навального: коротко