В России хотят посадить Навального
Федеральная служба исполнения наказаний России обратилась в суд с просьбой оппозиционеру Алексею Навальному заменить условный срок на реальный. Речь идет о деле "Ив Роше".
Изменение условного срока Навальному на реальный: подробности
Такой шаг ФСИН аргументирует "совершением нового преступления". Правда, условный срок оппозиционеру по делу "Ив Роше" истек 30 декабря 2020 года. Об этом сам Навальный написал в твиттере и обнародовал выдержку из документа.
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Путин так разозлился тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный,
– подчеркнул он.
- Заявление ФСИН "об отмене условного осуждения" поступило в Симоновский районный суд 11 января. Это следует из информации на портале судов общей юрисдикции Москвы.
- Аннулировать условный срок предлагают по статьям "о неисполнении возложенных обязанностей, уклонении от возмещения убытков или совершении нового преступления". Ходатайство находится на рассмотрении судьи.
Новый виток по делу "Ив Роше" в отношении Навального / Скриншот
Что этому предшествовало
- Московское Управление Федеральной службы исполнения наказаний 28 декабря сообщило, что направило Навальному уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.
- С осени оппозиционер проходит реабилитацию в Германии. Однако в службе утверждают, что "условно осужденный не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".
- В ФСИН добавляют, что Навального выписали из клиники "Шарите" 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия болезни.
- В случае подтверждения фактов уклонения Навальным от условий его условного срока, ФСИН пообещала принять меры, а именно изменить наказание с условного срока на реальный.
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Дело "Ив Роше" в отношении Навального: коротко
- Оно тянется еще с 2012 года. Тогда Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Навального и его брата Олега.
- Состоялось это по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру.
- По версии следователей, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" транспорно-логистические услуги по завышенным ценам. И из-за этого компания понесла убытки на 55 миллионов рублей.
- В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не нанесла.
- Сам Лепру отказался выступать как потерпевший и его не вызвали в суд в качестве свидетеля, несмотря на неоднократные ходатайства адвокатов Навальных.
- 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, Олега Навального – к 3,5 годам колонии общего режима.
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