Навального объявили в розыск в России и должны немедленно задержать
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что 17 января собирается вернуться в Россию. В тот же день, 13 января, стало известно, что он уже давно находится в федеральном розыске – так что его должны задержать, как только найдут.
Навальный – в федеральном розыске в России
Алексей Навальный находится в России в федеральном розыске. Подтверждающие это документы обнародовал телеграмм канал MASH 13 января.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России считает, что оппозиционный политик "уклоняется от контроля". Поэтому относительно него начали "розыскные действия" еще 27 ноября 2020 года.
- И, мол, с того времени и до сих пор установить местонахождение Навального не удалось.
29 декабря в СМИ появилась информация, что на 9 часов утра этого же дня ФСИН Навального срочно вызывает в Россию. А если он не явится (а он таки не явился), то пригрозила ему заменить условный срок на реальный.
Постановление о розыске Навального подписано 29 декабря / Фото MASH
И именно 29 декабря датировано постановление о федеральном розыске Алексея Навального.
Почему Навальному угрожают тюрьмой
Навальный, напомним, лечился в Германии после отравления веществом из группы "Новичок".
- 10 сентября он пришел в сознание, а 23 ноября ответил на запрос ФСИН: мол, лежит в больнице, в Россию планирует вернуться, но когда именно – сообщит позже.
Дело в том, что политика в России осудили на 3,5 года условно, и он обязан регулярно отмечаться во ФСИН.
Навальный намерен вернуться в Россию – несмотря ни на что
Заметим, адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев подтвердил российскому РБК, что его клиента объявили в розыск. Однако это "не отразится на решении Навального вернуться в Россию". Даже при понимании, что его там сразу могут задержать.
- И действительно могут, ведь условия федерального розыска в России предполагают, что человека должны задержать немедленно, как только правоохранители установят его местонахождение.
Тем не менее 13 января Алексей Навальный публично объявил, что полетит из Берлина в Москву 17 января рейсом российской авиакомпании "Победа".
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