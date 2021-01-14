Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что 17 января собирается вернуться в Россию. В тот же день, 13 января, стало известно, что он уже давно находится в федеральном розыске – так что его должны задержать, как только найдут.

Навальный – в федеральном розыске в России

Алексей Навальный находится в России в федеральном розыске. П одтверждающие это документы обнародовал телеграмм канал MASH 13 января.

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России считает, что оппозиционный политик "уклоняется от контроля". Поэтому относительно него начали "розыскные действия" еще 27 ноября 2020 года.

И, мол, с того времени и до сих пор установить местонахождение Навального не удалось.

29 декабря в СМИ появилась информация, что на 9 часов утра этого же дня ФСИН Навального срочно вызывает в Россию. А если он не явится (а он таки не явился), то пригрозила ему заменить условный срок на реальный.



Постановление о розыске Навального подписано 29 декабря / Фото MASH

И именно 29 декабря датировано постановление о федеральном розыске Алексея Навального.

Почему Навальному угрожают тюрьмой

Навальный, напомним, лечился в Германии после отравления веществом из группы "Новичок".

10 сентября он пришел в сознание, а 23 ноября ответил на запрос ФСИН: мол, лежит в больнице, в Россию планирует вернуться, но когда именно – сообщит позже.

Дело в том, что политика в России осудили на 3,5 года условно, и он обязан регулярно отмечаться во ФСИН.

Навальный намерен вернуться в Россию – несмотря ни на что

Заметим, адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев подтвердил российскому РБК , что его клиента объявили в розыск. Однако это "не отразится на решении Навального вернуться в Россию". Даже при понимании, что его там сразу могут задержать.

И действительно могут, ведь условия федерального розыска в России предполагают, что человека должны задержать немедленно, как только правоохранители установят его местонахождение.

Тем не менее 13 января Алексей Навальный публично объявил, что полетит из Берлина в Москву 17 января рейсом российской авиакомпании "Победа".