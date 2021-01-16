Німеччина передала Росії протоколи допиту Навального: що зберегли у таємниці
Німеччина таки передала Росії протоколи допиту опозиціонера Олексія Навального. Таку вимогу Москва висувала чотири рази. Проте з російською стороною не поділились медичною інформацією – на прохання самого опозиціонера.
У Росії є всі докази, аби розпочати кримінальне провадження
Документи передали Федеральне відомство у справах юстиції та прокуратура Берліна. Про це інформує DW.
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Федеральний уряд виходить з того, що уряд Росії тепер негайно має вжити всіх необхідних заходів для розслідування злочину проти Навального. Цей злочин має бути розслідуваний в Росії,
– сказав ЗМІ співробітник прокуратури Берліна.
У прокуратурі впевнені, що тепер Росія має усі необхідні докази, аби розпочати кримінальне провадження щодо отруєння Навального. Його у Німеччині вже допитали як постраждалу сторону і він відповів детально на усі запитання. Їх перелік передали з Генпрокуратури Росії.
Лікарів "Шаріте" не допитували
Не допитували лише фахівців з клініки "Шаріте", у якій лікували опозиціонера. Адже медики зобов'язані дотримуватись лікарської таємниці. Та й поширювати інформацію медичного характеру не захотів сам Навальний.
Опозиціонер має намір повернутись до Росії
Зазначимо, що раніше опозиціонер заявив про намір повернутись до Росії. Це він планує зробити 17 січня. У Росії політика погрожують затримати, адже він перебував на умовному терміні. Оскільки начебто восени його місцеперебування було невідомо, то правоохоронці опозиціонера можуть затримати.
Коротко про отруєння Навального:
- Опозиціонера отруїли 20 серпня 2020 року.
- Погану йому стало під час перельоту з Томська до Москви.
- В Омську, де госпіталізували опозиціонера, не виявили ознак отруєння.
- Згодом пацієнта перевезли на лікування до Берліна. Там фахівці встановили, що отруєння таки було – "Новачком".
- З коми Навальний вийшов у вересні.
- Сам Навальний опублікував запис телефонної розмови з одним зі співробітників ФСБ, що стверджує про причетність служби до злочину.
- Росія це заперечує і вимагає документів від Німеччини щодо справи.
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