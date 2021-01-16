Німеччина таки передала Росії протоколи допиту опозиціонера Олексія Навального. Таку вимогу Москва висувала чотири рази. Проте з російською стороною не поділились медичною інформацією – на прохання самого опозиціонера.

У Росії є всі докази, аби розпочати кримінальне провадження

Документи передали Федеральне відомство у справах юстиції та прокуратура Берліна. Про це інформує DW.

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Федеральний уряд виходить з того, що уряд Росії тепер негайно має вжити всіх необхідних заходів для розслідування злочину проти Навального. Цей злочин має бути розслідуваний в Росії,

– сказав ЗМІ співробітник прокуратури Берліна.

У прокуратурі впевнені, що тепер Росія має усі необхідні докази, аби розпочати кримінальне провадження щодо отруєння Навального. Його у Німеччині вже допитали як постраждалу сторону і він відповів детально на усі запитання. Їх перелік передали з Генпрокуратури Росії.

Лікарів "Шаріте" не допитували

Не допитували лише фахівців з клініки "Шаріте", у якій лікували опозиціонера. Адже медики зобов'язані дотримуватись лікарської таємниці. Та й поширювати інформацію медичного характеру не захотів сам Навальний.

Опозиціонер має намір повернутись до Росії

Зазначимо, що раніше опозиціонер заявив про намір повернутись до Росії. Це він планує зробити 17 січня. У Росії політика погрожують затримати, адже він перебував на умовному терміні. Оскільки начебто восени його місцеперебування було невідомо, то правоохоронці опозиціонера можуть затримати.

Коротко про отруєння Навального: