Навального затримали у Москві: фото, відео
Російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Москви після тривалого лікування у Німеччині. Правоохоронці затримали політика у аеропорту "Шереметьєво" 17 січня під час проходження паспортного контролю.
Навального взяли під варту. Подальшу долю опзиціонера вирішуватиме суд. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.
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В аеропорту "Шереметьєво" затримали засудженого до умовного покарання Олексія Навального, який з 29 грудня 2020 року перебував в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну,
– заявили у поліції.
Деталі затримання:
- Спершу опозиціонера затримали нібито для з'ясування обставин перетину державного кордону.
- Поліцейські заявили: якщо Навальний добровільно не піде з ними, до нього застосують силу.
- Опозиціонера затримали.
- Його дружина – Юлія Навальна – наразі чекає.
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Чому затримали Навального
Його оголосили у розшук в Росії через справу про фінансові оборудки в компанії "Ів Роше". Через неї опозиціонера ще у 2014 році засудили до 3,5 років умовно.
Федеральна служба з виконання покарань заявила, що опозиціонер начебто ухиляється від контролю за умовне засудження. Відтак, йому планують замінити умовний термін на реальний.
Що відомо про отруєння Навального: основне
- 20 серпня Навальний летів з Томська, де перебував з робочим візитом, до Москви. Політику стало погано на борту літака.
- Пілот виконав екстрену посадку в аеропорту Омська, звідки російського опозиціонера доправили до місцевої лікарні.
- Там він провів у комі 2 дні, після цього його вивезли з країни на лікування до німецької клініки "Шаріте".
- Згодом у "Шаріте" підтвердили, що у крові політика знайшли нервово-паралітичну речовину з групи "Новачок"
- Журналісти з'ясували, що Навального намагалася отруїти спецгрупа з 8 ФСБшників із секретного підрозділу відомства.
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