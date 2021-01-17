Російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Москви після тривалого лікування у Німеччині. Правоохоронці затримали політика у аеропорту "Шереметьєво" 17 січня під час проходження паспортного контролю.

Навального взяли під варту. Подальшу долю опзиціонера вирішуватиме суд. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.

Варте уваги Німеччина передала Росії протоколи допиту Навального: що зберегли у таємниці

В аеропорту "Шереметьєво" затримали засудженого до умовного покарання Олексія Навального, який з 29 грудня 2020 року перебував в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну,

– заявили у поліції.

Деталі затримання:

Спершу опозиціонера затримали нібито для з'ясування обставин перетину державного кордону.

обставин перетину державного кордону. Поліцейські заявили: якщо Навальний добровільно не піде з ними, до нього застосують силу.

Опозиціонера затримали.

Його дружина – Юлія Навальна – наразі чекає.

Затримання Навального у "Шереметьєво": дивіться відео

Чому затримали Навального

Його оголосили у розшук в Росії через справу про фінансові оборудки в компанії "Ів Роше". Через неї опозиціонера ще у 2014 році засудили до 3,5 років умовно.

Федеральна служба з виконання покарань заявила, що опозиціонер начебто ухиляється від контролю за умовне засудження. Відтак, йому планують замінити умовний термін на реальний.

Що відомо про отруєння Навального: основне

20 серпня Навальний летів з Томська, де перебував з робочим візитом, до Москви. Політику стало погано на борту літака.

Пілот виконав екстрену посадку в аеропорту Омська, звідки російського опозиціонера доправили до місцевої лікарні.

Там він провів у комі 2 дні, після цього його вивезли з країни на лікування до німецької клініки "Шаріте".

Згодом у "Шаріте" підтвердили, що у крові політика знайшли нервово-паралітичну речовину з групи "Новачок"

Журналісти з'ясували, що Навального намагалася отруїти спецгрупа з 8 ФСБшників із секретного підрозділу відомства.

Зверніть увагу! Cправу про отруєння Навального у Росії так і не відкрили. Численні докази нападу, зібрані німецькими експертами та журналістами-розслідувачами, не взяли до уваги.