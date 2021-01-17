Олексія Навального 17 січня затримали у в аеропорту "Шереметьєво" начебто через багаторазові порушення випробовувального терміну. Російський політик перебуватиме під вартою, доки йому не оберуть запобіжний захід.

Чому Навального затримали

Наразі опозиціонер залишиться під вартою після затримання в аеропорту "Шереметьєво". Про це повідомляє "Медиазона" з посиланням на заяву Федеральної служби виконання покарань.

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Навальному мають обрати запобіжний захід.

У Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну,

– йдеться в повідомленні.

Адвокатка Навального Кіра Ярмиш у твіттері повідомила, що невідомо, у якому статусі перебуває опозиціонер та куди його повели.

"РІА Новости" пишуть, що політика завели в спеціальну кімнату аеропорту. Невдовзі його повинні доправити до СІЗО для обрання запобіжного заходу.

Довідка. Про плани затримати Навального відразу після прибуття в Москву в Росії почали говорити, як тільки політик повідомив про своє повернення. Навального затримали: дивіться відео

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