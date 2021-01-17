Навального затримали після повернення у Росію: причина
Олексія Навального 17 січня затримали у в аеропорту "Шереметьєво" начебто через багаторазові порушення випробовувального терміну. Російський політик перебуватиме під вартою, доки йому не оберуть запобіжний захід.
Чому Навального затримали
Наразі опозиціонер залишиться під вартою після затримання в аеропорту "Шереметьєво". Про це повідомляє "Медиазона" з посиланням на заяву Федеральної служби виконання покарань.
Читайте також Навального затримали у Москві: фото, відео
Навальному мають обрати запобіжний захід.
У Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну,
– йдеться в повідомленні.
Адвокатка Навального Кіра Ярмиш у твіттері повідомила, що невідомо, у якому статусі перебуває опозиціонер та куди його повели.
"РІА Новости" пишуть, що політика завели в спеціальну кімнату аеропорту. Невдовзі його повинні доправити до СІЗО для обрання запобіжного заходу.
Зверніть увагу В аеропорті "Внуково" у Москві затримали 53 осіб: деталі
Отруєння Навального: коротко
- Опозиціонер перебував у Німеччині з кінця серпня 2020 року. Там він лікувався та проходив реабілітацію через отруєння.
- Вдалося з'ясувати, що отруїли Навального "Новачком" і до цього були причетні співробітники ФСБ. Більше читайте тут.
Поділитися новиною