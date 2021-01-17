В аеропорті "Внуково" у Москві затримали 53 осіб: деталі
Російський опозиціонер Олексій Навальний прилетів у Росію. Водночас у Москві, в аеропорті "Внуково", вже затримали 53 людей.
Раніше заявляла про 36 затриманих. Про це повідомили на телеграм-каналі "Медуза".
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Кого затримали
На затриманих соратників Навального Любов Соболь, Руслана Шаведдінова, Костянтина Котова, Олексія Молокоедова, Іллю Пахомова, Анастасію Кадетова складають протоколи.
Вони стосуються непокори законній вимозі співробітника поліції.
Фотокореспондент не виходить на зв'язок
Фотокореспондент одного зі ЗМІ Влад Докшін не виходить на зв'язок вже понад 2 години.
Затримання Навального: що відомо
- Правоохоронці Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" 17 січня під час проходження паспортного контролю.
- Поліціянти заявили, якщо Навальний добровільно не піде з ними, до нього застосують силу.
- Подальшу долю опозиціонера вирішуватиме суд.
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