Російський опозиціонер Олексій Навальний прилетів у Росію. Водночас у Москві, в аеропорті "Внуково", вже затримали 53 людей.

Раніше заявляла про 36 затриманих. Про це повідомили на телеграм-каналі "Медуза".

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Кого затримали

На затриманих соратників Навального Любов Соболь, Руслана Шаведдінова, Костянтина Котова, Олексія Молокоедова, Іллю Пахомова, Анастасію Кадетова складають протоколи.

Вони стосуються непокори законній вимозі співробітника поліції.

Фотокореспондент не виходить на зв'язок

Фотокореспондент одного зі ЗМІ Влад Докшін не виходить на зв'язок вже понад 2 години.

Зазначимо! Одразу після висадки Олексій Навальний розповів про враження від того, що відбулося до його прильоту. Його перший коментар можете почитати за посиланням.

Затримання Навального: що відомо