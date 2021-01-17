Російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня повернувся до Росії. Із самого ранку силовики у Москві готували до його прильоту, вони встановлювали паркан біля аеропорту та затримували прихильників опозиціонера. Самого Навального також затримали під час проходження паспортного контролю.

Перші деталі

Літак з Навальним приземлився у Москві в аеропорту "Шереметьєво" о 19:10 за київським часом. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.

Актуально "Дно пробите": у "Внуково" приліт Навального порівняли з атакою гітлерівських літаків у 1941

Хронологія подій

20:43. Дружина Навального подякувала всім за підтримку. "Найголовніше, що сказав Олексій: 'Я не боюся". І я теж закликаю вас всіх не боятися".

20:35. Юлія Навальна пройшла через паспортний контроль і залишила "Шереметьєво", пробираючись крізь натовп прихильників і журналістів. Представники ЗМІ пробували взяти коментар у дружини політика, але вона відмовилася. Присутні скандували "Юля, ми з вами!".

20:09. Навального взяли під варту. Суд обере опозиціонерові запобіжний захід.

20:01. Тим часом в аеропорту "Внуково", де спершу мав сісти літак Навального, силовики затримали 53 людей.

20:00. Навального затримали на паспортному контролі. Силовики погрожували застосувати силу, якщо опозиціонер добровільно не піде з ними. Причиною затримання назвали з'ясування обставин перетину державного кордону.

Олексія Навального затримали в аеропорту: дивіться відео



Затримання Навального / BBC

19:47. Навальний заявив журналістам: "Я абсолютно щасливий, що я прилетів. Це мій найкращий день".

Що ще сказав опозиціонер:

Він нічого не боїться.

Посадити його збираються через справу, в якій європейський суд вже ухвалив рішення на його користь.

Навальний закликав усіх людей також не боятися.

Усі справи – сфабриковані.

Політик також вибачився через незручності, які спричинив пасажирам в аеропортах його приліт. Постраждали сотні людей. Окрім того, тисячі людей застрягли на дорогах через обмежений рух.

За словами Навального, це ще раз доводить, що відбувається у Росії.

Це влада не тільки огидних злодіїв, але й абсолютно нікчемним людей,

– наголосив Навальний.

19:40. Навальний вийшов з літака. Разом з іншими пасажирами він їде автобусом на паспортний контроль.

Навальний виходить з літака: дивіться відео

19:33. Пасажирів почали випускати з літака.

19:29. ЗМІ повідомляють, що поліція перекрила Ленінградське шосе на шляху до "Шереметьєва".

19:25. Навальний з дружиною Юлією першими вийдуть з літака.

19:20. Пасажирів рейсу, які прилетіли з Навальним, не випускають із літака. Однак адміністрація аеропорту заявляє, що "ситуація – штатна".

19:11. Літак приземлився в аеропорту "Шереметьєво".

18:10. Літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково". Однак згодом його перенаправили в аеропорт "Шереметьєво". Адміністрація "Внуково" заявила, що така рішення прийняли нібито через технічні причини.

Навальний повернувся до Москви: дивіться відео

Навальний з дружиною готуються вийти з літака: дивіться відео

Повернення Навального: що відомо

У серпні 2020 року Олексію Навальному стало погано під час авіаперельоту. Політик летів з Томська до Москви.

Літак довелося екстрено посадити в Омську.

Опозиціонера госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.

Декілька днів російська сторона не відпускала Навального на лікування до Німеччини.

Однак згодом політика доправили на лікування у берлінську клініку "Шаріте".

Німецькі фахівці встановили, що Навального отруїли речовиною з родини "Новачок".

Опозиціонер переконаний: замах на життя скоїли за наказом президента Росії Володимира Путіна.

Водночас Навальний заявив: він повертається додому, у Росію.

Детальніше про отруєння Олексія Навального – читайте тут.