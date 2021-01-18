Олексія Навального затримали у аеропорту "Шереметьєво" після повернення з Німеччини. Опозиціонера звинувачують у порушеннях зобов'язань умовно засудженого.

Політика відвезли у відділення поліції у місті Хімки під Москвою. Про це російський журналіст Ігор Яковенко розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Що чекає Навального

Як зазначив журналіст, у російських силовиків є достатньо великий "прейскурант" статей, за якими Навальний повинен буде відбувати покарання.

► За одним зі сценаріїв, російська служба виконання покарань хоче перевести умовний термін опозиціонера у реальний, пояснив Яковенко.

У 2014 році політика засудили до 3,5 років позбавлення волі умовно. Також йому призначили 5-річний випробувальний термін, дія якого вже завершилася.

Формальних підстав для цього, якщо немає машини часу, немає. Адже його умовний термін вже закінчився. Проте у російському правосудді можливо все,

– підкреслив Яковенко.

Зауважимо, що у 2017 році Європейський суд з прав людини визнав справу політично вмотивованою та зобов'язав російську владу виплатити Навальному компенсацію.

► Другий варіант – це варіант Слідчого комітету Росії, який звинувачує Навального у шахрайстві. Мовляв, він нібито сам вкрав у себе гроші, які перераховували йому його прибічники. Через це політику загрожує до 10 років ув'язнення.

Все вирішує Путін, – Яковенко

Яковенко переконаний, що всі рішення щодо Навального ухвалює особисто Путін. Як про отруєння опозиціонера, так і про місце посадки літака, яким він повертався, чи обставини його затримання.

Це навіть не затримання було, а викрадення. Вирішувати, за якою статтею судитимуть Навального та який термін йому дадуть, буде також Володимир Путін,

– запевнив журналіст.

На його думку, скоріш за все, мовиться про те, щоб російський опозиціонер перебував у в'язниці до завершення президентського терміну Путіна, тобто до 2024 року.

Яковенко про затримання Навального: дивіться відео 24 каналу