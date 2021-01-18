Російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся на батьківщину. Зустріти політика у аеропорту зібралися щонайменше 2 тисячі людей. Кілька десятків з них затримали силовики.

Російський журналіст Ігор Яковенко на власні очі бачив затримання щонайменше 15 активістів. Подробиці він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, загалом затримали близько 70 людей, багатьох – всередині аеропорту. Це були люди, які спеціально придбали квитки на будь-який літак, аби їх пропустили на територію летовища.

Адже було вжито унікальних заходів. Зазвичай впускають всіх, просто проводиться огляд. Цього разу в аеропорт не впускали, якщо не було квитка,

– пояснив журналіст.

"Там людей затримували буквально десятками. Я бачив, зокрема, як жорстко та агресивно це робили. Жінку за волосся тягали, творився безлад", – додав Яковенко.

Російська влада відчуває страх, – Яковенко

Журналіст наголосив, що активістів затримували без жодних причин. Це були громадяни Росії, які перебували на території своєї країни. Вони нічого не порушували, ні до чого не закликали.

"Вони просто прийшли зустріти людину, при чому – не важливо кого. Їх витісняли, штовхали, били. Все це свідчить про те, що влада відчуває страх перед Навальним та його прибічниками", – зазначив він.

Зверніть увагу! Під час проходження прикордонного контролю силовики затримали й самого Навального. Про причини – читайте тут.