Настільки бояться Олексія, що паралізували всі польоти, – Навальна розповіла про затримання
Російський опозиціонер Олексій Навальний прилетів на батьківщину ввечері 17 січня. Його літак в останній момент перенаправили в інший аеропорт, а самого опозиціонера згодом затримали. За словами його дружини Юлії Навальної, це свідчить про страх з боку влади.
Юлія Навальна вийшла до журналістів одразу після затримання опозиціонера. Про це повідомляє телеграм-канал "МБХ медиа".
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Вони настільки бояться Олексія, що паралізували практично всі польоти сьогодні ввечері в Москві, підвели стільки людей просто через людину, яка прилетіла на свою батьківщину. І найголовніше, що Олексій сьогодні сказав, що він не боїться. І я теж не боюся,
– підкреслила вона.
Також Навальна закликала людей не боятися та подякувала за підтримку.
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Що відомо про затримання Навального
- 17 січня Олексій Навальний повернувся в Росію з Німеччини, де він перебував на лікуванні через отруєння "Новачком".
- Літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково". Однак в останній момент його перенаправили в аеропорт "Шереметьєво". Адміністрація "Внуково" заявила, що таке рішення ухвалили нібито через технічні причини.
- Навальний був радий повернутися на батьківщину і заявив, що це його "найкращий день". Однак вже за лічені хвилини політика затримали силовики, коли той проходив паспортний контроль.
- Спершу опозиціонера затримали нібито для з'ясування обставин перетину державного кордону. Навального взяли під варту, де він перебуватиме до обрання запобіжного заходу.
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