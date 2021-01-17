Російський опозиціонер Олексій Навальний прилетів на батьківщину ввечері 17 січня. Його літак в останній момент перенаправили в інший аеропорт, а самого опозиціонера згодом затримали. За словами його дружини Юлії Навальної, це свідчить про страх з боку влади.

Юлія Навальна вийшла до журналістів одразу після затримання опозиціонера. Про це повідомляє телеграм-канал "МБХ медиа".

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Вони настільки бояться Олексія, що паралізували практично всі польоти сьогодні ввечері в Москві, підвели стільки людей просто через людину, яка прилетіла на свою батьківщину. І найголовніше, що Олексій сьогодні сказав, що він не боїться. І я теж не боюся,

– підкреслила вона.

Також Навальна закликала людей не боятися та подякувала за підтримку.

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