Российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел на родину вечером 17 января. Его самолет в последний момент перенаправили в другой аэропорт, а самого оппозиционера впоследствии задержали. По словам его жены Юлии Навальной, это свидетельствует о страхе со стороны властей.

Юлия Навальная вышла к журналистам сразу после задержания оппозиционера. Об этом сообщает телеграм-канал "МБХ медиа".

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Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину. И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь,

– подчеркнула она.

Также Навальная призвала людей не бояться и поблагодарила за поддержку.

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