Настолько боятся Алексея, что парализовали все полеты, – Навальная рассказала о задержании
Российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел на родину вечером 17 января. Его самолет в последний момент перенаправили в другой аэропорт, а самого оппозиционера впоследствии задержали. По словам его жены Юлии Навальной, это свидетельствует о страхе со стороны властей.
Юлия Навальная вышла к журналистам сразу после задержания оппозиционера. Об этом сообщает телеграм-канал "МБХ медиа".
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Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину. И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь,
– подчеркнула она.
Также Навальная призвала людей не бояться и поблагодарила за поддержку.
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Что известно о задержании Навального
- 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он находился на лечении из-за отравления "Новичком".
- Самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково". Однако в последний момент его перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Администрация "Внуково" заявила, что такое решение приняли якобы по техническим причинам.
- Навальный был рад вернуться на родину и заявил, что это его "лучший день". Однако уже через считанные минуты политика задержали силовики, когда тот проходил паспортный контроль.
- Сначала оппозиционера задержали якобы для выяснения обстоятельств пересечения государственной границы. Навального заключили под стражу, где он будет находиться до избрания меры пресечения.
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