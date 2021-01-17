Я ничего не боюсь: первые слова Навального после приземления в России
Российский оппозиционер Алексей Навальный вечером 17 января приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". После высадки он рассказал о впечатлениях о том, что произошло до его прилета.
Что сказал Навальный после приземления
Навальный прежде всего извинился перед пассажирами и теми людьми, которые пострадали от закрытия аэропорта "Внуково". Он отметил, что сотни людей пострадали на саамом аэродроме и тысячи – из-за перекрытия дороги. Его речь в прямом эфире транслировали российские оппозиционные каналы, сообщает 24 канал.
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По словам политика, вся эта ситуация еще раз показывает происходящее в России. Но это показывает, как надо с такой властью "воров" бороться. В то же время он добавил, что вопрос возвращаться или не возвращаться он с окружением вообще не поднимал.
Я – абсолютно счастлив, что я прилетел. Это мой лучший день за последние 5 месяцев. Это замечательная страна и это мой дом. Сейчас выйду и поеду домой. Потому что я прав. Все уголовные дела сфабрикованы. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Пошли на пограничный контроль,
– подчеркнул Алексей Навальный.
Также он поблагодарил всех за поддержку и врачей, которые ему помогали выздороветь.
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Возвращение Алексея Навального: главное
- В Германию оппозиционер прибыл в бессознательном состоянии после отравления "Новичком". Здесь его вывели из состояния искусственной комы и после он прошел курс реабилитации.
- О своем возвращении Навальный сообщил заранее. Говорил, что не боится и что это его родина. Более того, из России он не убегал.
- В России же заявили, что задержат оппозиционера, когда он прибудет в страну. Ему хотят заменить условный срок на реальный. Речь идет о деле "Ив Роше" 7-летней давности.
- Когда стало известно, что Навальный прилетит, его сторонникам в случае прихода в аэропорт пригрозили наказанием.
- Оппозиционер вылетел из Германии примерно в 16:00. Тем не менее, еще утром во "Внуково" начали стягивать спецтехнику.
- Прилетел оппозиционер примерно в 20: 00. Но сел не во "Внуково", а в "Шереметьево".
- В самом же "Внуково" до прилета произошли задержания его сторонников. Известно о по меньшей мере 37 задержанных. Также на аэродром прибыл ОМОН.
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