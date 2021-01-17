Российский оппозиционер Алексей Навальный вечером 17 января приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". После высадки он рассказал о впечатлениях о том, что произошло до его прилета.

Что сказал Навальный после приземления

Навальный прежде всего извинился перед пассажирами и теми людьми, которые пострадали от закрытия аэропорта "Внуково". Он отметил, что сотни людей пострадали на саамом аэродроме и тысячи – из-за перекрытия дороги. Его речь в прямом эфире транслировали российские оппозиционные каналы, сообщает 24 канал.

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По словам политика, вся эта ситуация еще раз показывает происходящее в России. Но это показывает, как надо с такой властью "воров" бороться. В то же время он добавил, что вопрос возвращаться или не возвращаться он с окружением вообще не поднимал.

Я – абсолютно счастлив, что я прилетел. Это мой лучший день за последние 5 месяцев. Это замечательная страна и это мой дом. Сейчас выйду и поеду домой. Потому что я прав. Все уголовные дела сфабрикованы. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Пошли на пограничный контроль,

– подчеркнул Алексей Навальный.

Также он поблагодарил всех за поддержку и врачей, которые ему помогали выздороветь.

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