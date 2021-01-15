Россияне хотят встретить Навального в аэропорту: им пригрозили наказанием
Российский оппозиционер Алексей Навальный анонсировал свое возвращение на родину. Он должен прилететь в Москву уже 17 января. Сторонники политика планируют встречать его в аэропорту. Однако за это им будет грозить ответственность.
Для тех, кто хочет встретить Навального из рейса, создали специальное фейсбук-событие. Более 2 тысяч человек отметили, что намерены посетить его, еще 5,6 тысячи интересуются мероприятием. На это уже отреагировала прокуратура Москвы.
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В ведомстве отметили, что увидели в интернете информацию о массовой акции, которая должна состояться 17 января в аэропорту "Внуково". Там подчеркнули, что мероприятие не согласовано с московскими властями.
Из-за этого прокуратура вынесла предостережение 15 гражданам, им напомнили "о недопустимости нарушения закона". Россиян предупредили, что участие в акции повлечет за собой ответственность.
СМИ запретят снимать во "Внуково"
Согласно данным сайта российской авиакомпании "Победа", 17 января из Берлина в Москву запланирован один рейс. Он должен приземлиться в аэропорту "Внуково" в 19:20 по местному времени.
Журналистам запретят снимать возвращение Навального. Все-якобы из-за профилактики распространения COVID-19, об этом изданию Sota Vision сообщила пресс-служба аэропорта.
Что известно о возвращении Навального
- Навальный анонсировал свое возвращение после завершения реабилитации в Германии. Там он лечился от последствий отравления "Новичком".
- В России сразу заявили, что намерены задержать Навального по прибытии в страну. Политику захотели изменить условный срок на реальный.
- Служба исполнения наказаний подчеркнула, что он много раз нарушал условия испытательного срока по делу, открытому еще в 2013 году.
- Там говорят, что им неизвестно фактическое местопребывание Навального с 24 сентября по 27 ноября 2020 года. Поэтому его объявили в розыск.
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