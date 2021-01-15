Российский оппозиционер Алексей Навальный анонсировал свое возвращение на родину. Он должен прилететь в Москву уже 17 января. Сторонники политика планируют встречать его в аэропорту. Однако за это им будет грозить ответственность.

Для тех, кто хочет встретить Навального из рейса, создали специальное фейсбук-событие. Более 2 тысяч человек отметили, что намерены посетить его, еще 5,6 тысячи интересуются мероприятием. На это уже отреагировала прокуратура Москвы.

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В ведомстве отметили, что увидели в интернете информацию о массовой акции, которая должна состояться 17 января в аэропорту "Внуково". Там подчеркнули, что мероприятие не согласовано с московскими властями.

Из-за этого прокуратура вынесла предостережение 15 гражданам, им напомнили "о недопустимости нарушения закона". Россиян предупредили, что участие в акции повлечет за собой ответственность.

СМИ запретят снимать во "Внуково"

Согласно данным сайта российской авиакомпании "Победа", 17 января из Берлина в Москву запланирован один рейс. Он должен приземлиться в аэропорту "Внуково" в 19:20 по местному времени.

Журналистам запретят снимать возвращение Навального. Все-якобы из-за профилактики распространения COVID-19, об этом изданию Sota Vision сообщила пресс-служба аэропорта.

Что известно о возвращении Навального