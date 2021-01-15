Росіяни хочуть зустріти Навального в аеропорту: їм пригрозили покаранням
Російський опозиціонер Олексій Навальний анонсував своє повернення на батьківщину. Він має прилетіти до Москви вже 17 січня. Прихильники політика планують зустрічати його у аеропорті. Однак за це їм загрожуватиме відповідальність.
Для тих, хто хоче зустріти Навального з рейсу, створили спеціальну фейсбук-подію. Понад 2 тисячі людей зазначили, що мають намір відвідати її, ще 5,6 тисячі цікавляться заходом. На це вже відреагувала прокуратура Москви.
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У відомстві зауважили, що побачили в інтернеті інформацію про масову акцію, яка має відбутися 17 січня в аеропорту "Внуково". Там наголосили, що захід не погоджений з московською владою.
Через це прокуратура винесла застереження 15 громадянам, їм нагадали "про неприпустимість порушення закону". Росіян попередили, що участь в акції потягне за собою відповідальність.
ЗМІ заборонять знімати у "Внуково"
Згідно з даними сайту російської авіакомпанії "Победа", 17 січня з Берліна до Москви запланований один рейс. Він має приземлитися у аеропорті "Внуково" о 19:20 за місцевим часом.
Журналістам заборонять знімати повернення Навального. Все – нібито через профілактику поширення COVID-19, про це виданню Sota Vision повідомила пресслужба летовища.
Що відомо про повернення Навального
- Навальний анонсував своє повернення після завершення реабілітації у Німеччині. Там він лікувався від наслідків отруєння "Новачком".
- У Росії одразу заявили, що мають намір затримати Навального після прибуття у країну. Політику захотіли змінити умовний термін на реальний.
- Служба виконання покарань підкреслила, що він багато разів порушував умови випробувального терміну по справі, відкритій ще у 2013 році.
- Там кажуть, що їм невідоме фактичне місцеперебування Навального з 24 вересня до 27 листопада 2020 року. Тому його оголосили у розшук.
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