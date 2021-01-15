Російський опозиціонер Олексій Навальний анонсував своє повернення на батьківщину. Він має прилетіти до Москви вже 17 січня. Прихильники політика планують зустрічати його у аеропорті. Однак за це їм загрожуватиме відповідальність.

Для тих, хто хоче зустріти Навального з рейсу, створили спеціальну фейсбук-подію. Понад 2 тисячі людей зазначили, що мають намір відвідати її, ще 5,6 тисячі цікавляться заходом. На це вже відреагувала прокуратура Москви.

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У відомстві зауважили, що побачили в інтернеті інформацію про масову акцію, яка має відбутися 17 січня в аеропорту "Внуково". Там наголосили, що захід не погоджений з московською владою.

Через це прокуратура винесла застереження 15 громадянам, їм нагадали "про неприпустимість порушення закону". Росіян попередили, що участь в акції потягне за собою відповідальність.

ЗМІ заборонять знімати у "Внуково"

Згідно з даними сайту російської авіакомпанії "Победа", 17 січня з Берліна до Москви запланований один рейс. Він має приземлитися у аеропорті "Внуково" о 19:20 за місцевим часом.

Журналістам заборонять знімати повернення Навального. Все – нібито через профілактику поширення COVID-19, про це виданню Sota Vision повідомила пресслужба летовища.

Що відомо про повернення Навального