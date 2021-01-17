Самолет с Навальным на борту перенаправили из аэропорта "Внуково" в "Шереметьево". Данные об этом появились за считанные минуты до прилета.

Навальный приземлился в Мокве, но в другом аэропорту

Во "Внуково" самолет не смогли посадить якобы по техническим причинам. Об этом в своем телеграм-канале сообщает "Дождь".

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Из-за закрытия Внуково по техническим причинам 3 наших рейса пошли на запасные аэродромы,

– заявили в аэропорту.

Во "Внуково" самолет должен был приземлиться еще в 18:10, однако по состоянию на 19:10 он все еще находился в небе над Москвой.

Впоследствии стало известно, что судно все же приземлилось и уже началась высадка пассажиров – людей выпускают из заднего входа.

Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

Летевшая с оппозиционером журналистка телеканала "Дождь" рассказала, что ничего такого во время полета не было. Только не разрешали пересаживаться.

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