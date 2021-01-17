Самолет с Навальным сел в "Шереметьево", должен был – во "Внуково": что известно
Самолет с Навальным на борту перенаправили из аэропорта "Внуково" в "Шереметьево". Данные об этом появились за считанные минуты до прилета.
Навальный приземлился в Мокве, но в другом аэропорту
Во "Внуково" самолет не смогли посадить якобы по техническим причинам. Об этом в своем телеграм-канале сообщает "Дождь".
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Из-за закрытия Внуково по техническим причинам 3 наших рейса пошли на запасные аэродромы,
– заявили в аэропорту.
Во "Внуково" самолет должен был приземлиться еще в 18:10, однако по состоянию на 19:10 он все еще находился в небе над Москвой.
Впоследствии стало известно, что судно все же приземлилось и уже началась высадка пассажиров – людей выпускают из заднего входа.
Летевшая с оппозиционером журналистка телеканала "Дождь" рассказала, что ничего такого во время полета не было. Только не разрешали пересаживаться.
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Возвращение Алексея Навального: главное
- В Германию оппозиционер прибыл в бессознательном состоянии после отравления "Новичком". Здесь его вывели из состояния искусственной комы и после он прошел курс реабилитации.
- О своем возвращении Навальный сообщил заранее. Говорил, что не боится и что это его родина. Более того, из России он не убегал.
- В России же заявили, что задержат оппозиционера, когда он прибудет в страну. Ему хотят заменить условный срок на реальный. Речь идет о деле "Ив Роше" 7-летней давности.
- Когда стало известно, что Навальный прилетит, его сторонникам в случае прихода в аэропорт пригрозили наказанием.
- Оппозиционер вылетел из Германии примерно 16:00. Тем не менее, еще утром во "Внуково" начали стягивать спецтехнику.
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