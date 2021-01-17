Літак з Навальним на борту перенаправили з аеропорту "Внуково" у "Шереметьєво". Дані про це з'явилися за лічені хвилини до до прильоту.

Навальний приземлився у Мокві, але в іншому аеропорту

У "Внуково" літак не змогли посадити нібито через технічні причини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє "Дождь".

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Через закриття Внуково з технічних причин 3 наших рейсу пішли на запасні аеродроми,

– заявили в аеропорту.

У "Внуково" літак мав приземлитися ще о 18:10, однак станом на 19:10 він все ще перебував у небі над Москвою.

Згодом стало відомим, що судно все ж приземлилося та вже розпочалася висадка пасажирів – людей випускають із заднього входу.

Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

Журналістка телеканалу "Дождь", що летіла із опозиціонером розповіла, що нічого такого під час польоту не було. Лише не дозволяли пересідати.

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