Літак із Навальним сів у "Шереметьєво", мав – у "Внуково": що відомо
Літак з Навальним на борту перенаправили з аеропорту "Внуково" у "Шереметьєво". Дані про це з'явилися за лічені хвилини до до прильоту.
Навальний приземлився у Мокві, але в іншому аеропорту
У "Внуково" літак не змогли посадити нібито через технічні причини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє "Дождь".
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Через закриття Внуково з технічних причин 3 наших рейсу пішли на запасні аеродроми,
– заявили в аеропорту.
У "Внуково" літак мав приземлитися ще о 18:10, однак станом на 19:10 він все ще перебував у небі над Москвою.
Згодом стало відомим, що судно все ж приземлилося та вже розпочалася висадка пасажирів – людей випускають із заднього входу.
Журналістка телеканалу "Дождь", що летіла із опозиціонером розповіла, що нічого такого під час польоту не було. Лише не дозволяли пересідати.
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Повернення Олексія Навального: головне
- До Німеччини опозиціонер прибув у непритомному стані після отруєння "Новачком". Тут його вивели зі стану штучної коми та опісля він пройшов курс реабілітації.
- Про своє повернення Навальний повідомив заздалегідь. Казав, що не боїться та що це його батьківщина. Більше того, з Росії він не втікав.
- У Росії ж заявили, що затримають опозиціонера, коли він прибуде в країну. Йому хочуть замінити умовний термін на реальний. Мовиться про справу "Ів Роше" 7-річної давності.
- Коли стало відомим, що Навальний прилетить, його прихильникам у разі приходу в аеропорт пригрозили покаранням.
- Опозиціонер вилетів із Німеччини приблизно 16:00. Проте, ще вранці до "Внуково" почали стягувати спецтехніку.
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