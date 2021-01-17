До аеропорту, в який прилетить Навальний, стягують спецтехніку: відео
Олексій Навальний 17 січня 2021 року має повернутися в Росію з Німеччини. Влада планує затримали опозиціонера ще в аеропорту "Внуково". Поблизу летовища вже помітили автозаки та спецпризначенців.
До "Внуково" стягують спецтехніку
Через повернення Навального до Росії силові структури у Москві, Петербурзі та інших великих російських містах приведені у стан підвищеної готовності. Про це повідомляє "Фонтанка".
Важливо У Росії почали затримувати активістів, які їдуть зустрічати Навального: відео
За даними видання, "у полі" 17 січня перебуває практично весь особовий склад Центрів "Е" МВС, відділів по боротьбі з тероризмом і екстремізмом регіональних управлінь ФСБ, а також підрозділи Росгвардії.
На відео з "Внуково" видно, що аеропорт обгородили огорожею. Поблизу неї стоять автозаки та омонівці.
До "Внуково" стягують спецтехніку: відео
До речі, в аеропорту ще з 16 січня чергує поліцейське посилення.
Такі заходи вжили через те, що за даними силовиків, близько 6 тисяч прихильників Навального планують зустрічати його біля аеропорту.
Що відомо про повернення Навального в Росію
- Навальний вирішив повернутися на Батьківщину після завершення реабілітації у Німеччині.
- У Росії заявили, що затримають опозиціонера, коли він прибуде в країну. Йому хочуть замінити умовний термін на реальний. Мовиться про справу 7-річної давності.
- Згодом опозиціонера оголосили у розшук.
- Навальний заявив, що прилетить в Москву 17 січня.
- У Росії прихильники опозиціонера планують зустріти його в аеропорті. На це силовики пригрозили їм відповідальністю.
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