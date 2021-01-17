Олексій Навальний 17 січня 2021 року має повернутися в Росію з Німеччини. Влада планує затримали опозиціонера ще в аеропорту "Внуково". Поблизу летовища вже помітили автозаки та спецпризначенців.

До "Внуково" стягують спецтехніку

Через повернення Навального до Росії силові структури у Москві, Петербурзі та інших великих російських містах приведені у стан підвищеної готовності. Про це повідомляє "Фонтанка".

Важливо У Росії почали затримувати активістів, які їдуть зустрічати Навального: відео

За даними видання, "у полі" 17 січня перебуває практично весь особовий склад Центрів "Е" МВС, відділів по боротьбі з тероризмом і екстремізмом регіональних управлінь ФСБ, а також підрозділи Росгвардії.

На відео з "Внуково" видно, що аеропорт обгородили огорожею. Поблизу неї стоять автозаки та омонівці.

До "Внуково" стягують спецтехніку: відео

До речі, в аеропорту ще з 16 січня чергує поліцейське посилення.

Такі заходи вжили через те, що за даними силовиків, близько 6 тисяч прихильників Навального планують зустрічати його біля аеропорту.

Зверніть увагу! У Санкт-Петербурзі ще з 16 січня силовики почали затримувати активістів, які їхали до Москви зустрічати Навального. Наразі відомо про 10 затриманих.

Що відомо про повернення Навального в Росію