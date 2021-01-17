В аэропорт, в который прилетит Навальный, стягивают спецтехнику: видео
Алексей Навальный 17 января 2021 года должен вернуться в Россию из Германии. Власти планируют задержать оппозиционера еще в аэропорту "Внуково". Вблизи аэропорта уже заметили автозаки и спецназовцев.
Во "Внуково" стягивают спецтехнику
Из-за возвращения Навального в Россию силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных российских городах приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает "Фонтанка".
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По данным издания, "в поле" 17 января находится практически весь личный состав Центров "Е" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.
На видео из "Внуково" видно, что аэропорт огородили забором. Вблизи него стоят автозаки и омоновцы.
Во "Внуково" стягивают спецтехнику: видео
Кстати, в аэропорту еще с 16 января дежурит полицейское усиление.
Такие меры приняли из-за того, что по данным силовиков, около 6000 сторонников Навального планируют встречать его возле аэропорта.
Что известно о возвращении Навального в Россию
- Навальный решил вернуться на родину после завершения реабилитации в Германии.
- В России заявили, что задержат оппозиционера, когда он прибудет в страну. Ему хотят заменить условный срок на реальный. Речь идет о деле 7-летней давности.
- Впоследствии оппозиционера объявили в розыск.
- Навальный заявил, что прилетит в Москву 17 января.
- В России сторонники оппозиционера планируют встретить его в аэропорту. На это силовики пригрозили им ответственностью.
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