Алексей Навальный 17 января 2021 года должен вернуться в Россию из Германии. Власти планируют задержать оппозиционера еще в аэропорту "Внуково". Вблизи аэропорта уже заметили автозаки и спецназовцев.

Во "Внуково" стягивают спецтехнику

Из-за возвращения Навального в Россию силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных российских городах приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает "Фонтанка".

Важно В России начали задерживать активистов, которые едут встречать Навального: видео

По данным издания, "в поле" 17 января находится практически весь личный состав Центров "Е" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

На видео из "Внуково" видно, что аэропорт огородили забором. Вблизи него стоят автозаки и омоновцы.

Во "Внуково" стягивают спецтехнику: видео

Кстати, в аэропорту еще с 16 января дежурит полицейское усиление.

Такие меры приняли из-за того, что по данным силовиков, около 6000 сторонников Навального планируют встречать его возле аэропорта.

Обратите внимание! В Санкт-Петербурге еще с 16 января силовики начали задерживать активистов, которые ехали в Москву встречать Навального. Известно о 10 задержанных.

Что известно о возвращении Навального в Россию