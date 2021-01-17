В России начали задерживать активистов, которые едут встречать Навального: видео
В Санкт-Петербурге еще 16 января силовики начали задерживать активистов, которые едут в Москву встречать Алексея Навального. Кроме того, возле аэропорта "Внуково", куда должен прилететь оппозиционер, установили забор.
Кого уже задержали
Сейчас известно о 10 задержанных активистах. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.
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16 января с поезда, который направлялся из Санкт-Петербурга в Москву, сняли главу местного штаба Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга.
Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве, а на меня пожаловался некий гражданин,
– рассказала Фатьянова.
Активистов отвезли в 76 отделение полиции.
В России задержали активистов, ехавших встречать Навального: видео
Силовики задерживают сторонников Навального / Фото Ирины Фатьяновой
По данным издания, в течение 16 января задержали еще 6 человек. Двое из них были с плакатами в знак солидарности с Навальным.
С поезда также сняли блогера Андрея Макашова, объяснив это тем, что он готовит акцию в Москве. У стойки регистрации в петербургском аэропорту "Пулково" задержали корреспондента российского издания "Медиазона" Давида Френкеля.
Отметим, в аэропорту "Внуково", куда должен прилететь Навальный, заметили автозаки омоновцев.
Возле аэропорта поставили ограждение: видео
Возвращение Навального в Россию: главное
- Оппозиционер заявил, что после завершения реабилитации в Германии он вернется в Россию. Напомним, там Навальный лечился из-за отравления химическим оружием "Новичок".
- В России ответили, что задержат оппозиционера, когда он прибудет в страну. Условный срок ему хотят изменить на реальный.
- Все потому, что Навальный якобы много раз нарушал условия испытательного срока по делу, открытому еще в 2013 году.
- Впоследствии оппозиционера объявили в розыск.
- Навальный заявил, что прилетит в Москву 17 января.
- В России желающим его встретить пригрозили ответственностью.
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