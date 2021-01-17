В Санкт-Петербурге еще 16 января силовики начали задерживать активистов, которые едут в Москву встречать Алексея Навального. Кроме того, возле аэропорта "Внуково", куда должен прилететь оппозиционер, установили забор.

Кого уже задержали

Сейчас известно о 10 задержанных активистах. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.

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16 января с поезда, который направлялся из Санкт-Петербурга в Москву, сняли главу местного штаба Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга.

Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве, а на меня пожаловался некий гражданин,

– рассказала Фатьянова.

Активистов отвезли в 76 отделение полиции.

В России задержали активистов, ехавших встречать Навального: видео

Без всяких оснований нас с @gantvargi, на основании заявления «некого гражданина», снимают с поезда, якобы готовятся провокации в Москве. 4 человека. pic.twitter.com/gwIhkOVTho — Фатьянова Ирина (@irmachinsky) January 16, 2021



Силовики задерживают сторонников Навального / Фото Ирины Фатьяновой

По данным издания, в течение 16 января задержали еще 6 человек. Двое из них были с плакатами в знак солидарности с Навальным.

С поезда также сняли блогера Андрея Макашова, объяснив это тем, что он готовит акцию в Москве. У стойки регистрации в петербургском аэропорту "Пулково" задержали корреспондента российского издания "Медиазона" Давида Френкеля.

Отметим, в аэропорту "Внуково", куда должен прилететь Навальный, заметили автозаки омоновцев.

Возле аэропорта поставили ограждение: видео

Возвращение Навального в Россию: главное