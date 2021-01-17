У Санкт-Петербурзі ще 16 січня силовики почали затримувати активістів, які їдуть у Москву зустрічати Олексія Навального. Крім того, біля аеропорту "Внуково", куди повинен прилетіти опозиціонер, встановили огорожу.

Кого вже затримали

Наразі відомо про 10 затриманих активістів. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.

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16 січня з поїзда, який прямував із Санкт-Петербурга у Москву, зняли главу місцевого штабу Навального Ірину Фатьянову і активіста Іллю Гантварга.

Мені пояснили, що ми нібито готуємо заворушення в Москві, а на мене поскаржився якийсь громадянин,

– розповіла Фатьянова.

Активістів відвезли у 76 відділення поліції.

У Росії затримали активістів, які їхали зустрічати Навального: відео

Без всяких оснований нас с @gantvargi, на основании заявления «некого гражданина», снимают с поезда, якобы готовятся провокации в Москве. 4 человека. pic.twitter.com/gwIhkOVTho — Фатьянова Ирина (@irmachinsky) January 16, 2021



Силовики затримують прихильників Навального / Фото Ірини Фатьянової

За даними видання, впродовж 16 січня затримали ще 6 людей. Двоє з них були з плакатами у знак солідарності з Навальним.

З поїзда також зняли блогера Андрія Макашова, пояснивши це тим, що він готує акцію в Москві. Біля стійки реєстрації у петербурзькому аеропорту "Пулково" затримали кореспондента російського видання "Медиазона" Давида Френкеля.

Зауважимо, у аеропорту "Внуково", куди повинен прилетіти Навальний, помітили автозаки омонівців.

Біля аеропорту поставили огорожу: відео

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