У Росії почали затримувати активістів, які їдуть зустрічати Навального: відео
У Санкт-Петербурзі ще 16 січня силовики почали затримувати активістів, які їдуть у Москву зустрічати Олексія Навального. Крім того, біля аеропорту "Внуково", куди повинен прилетіти опозиціонер, встановили огорожу.
Кого вже затримали
Наразі відомо про 10 затриманих активістів. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.
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16 січня з поїзда, який прямував із Санкт-Петербурга у Москву, зняли главу місцевого штабу Навального Ірину Фатьянову і активіста Іллю Гантварга.
Мені пояснили, що ми нібито готуємо заворушення в Москві, а на мене поскаржився якийсь громадянин,
– розповіла Фатьянова.
Активістів відвезли у 76 відділення поліції.
У Росії затримали активістів, які їхали зустрічати Навального: відео
Силовики затримують прихильників Навального / Фото Ірини Фатьянової
За даними видання, впродовж 16 січня затримали ще 6 людей. Двоє з них були з плакатами у знак солідарності з Навальним.
З поїзда також зняли блогера Андрія Макашова, пояснивши це тим, що він готує акцію в Москві. Біля стійки реєстрації у петербурзькому аеропорту "Пулково" затримали кореспондента російського видання "Медиазона" Давида Френкеля.
Зауважимо, у аеропорту "Внуково", куди повинен прилетіти Навальний, помітили автозаки омонівців.
Біля аеропорту поставили огорожу: відео
Повернення Навального у Росію: головне
- Опозиціонер заявив, що після завершення реабілітації у Німеччині він повернеться у Росію. Нагадаємо, там Навальний лікувався через отруєння хімічною зброєю "Новачок".
- У Росії відповіли, що затримають опозиціонера, коли він прибуде в країну. Умовний термін йому хочуть змінити на реальний.
- Все тому, що Навальний нібито багато разів порушував умови випробувального терміну по справі, відкритій ще у 2013 році.
- Згодом опозиціонера оголосили у розшук.
- Навальний заявив, що прилетить в Москву 17 січня.
- У Росії охочим його зустріти пригрозили відповідальністю.
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