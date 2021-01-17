Російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня повертається з Німеччини, де він лікувався від отруєння, до Росії. Приземлитися він має в Москві – в аеропорту "Внуково". Що зараз відбувається на летовищі – читайте в матеріалі далі.

ОМОН і перші затримання

За кілька хвилин до прибуття літака з Навальним до "Внуково" прибув загін спецпризначенців ОМОНу. Про це серед інших повідомив і прокремлівський пропагандист Володимир Соловйов у телеграмі.

Важливо Навального хочуть затримати одразу після прибуття до Росії

Перед прильотом Навального до "Внукового" прибув ОМОН: відео

За його словами, силовики попросили залишитися тих, хто має найближчим часом вилетіти. Водночас у опозиційних телеграм-каналах повідомляють, що ОМОНівці почали вдаватися до активних дій. Зокрема, журналістів і прихильників опозиціонера витісняють на вулицю та всіх наполегливо просять вийти за межі зали для зустрічей.

Активні дії силовиків у "Внуково": дивіться відео

Вже почалися й перші затримання. За даними видання "Новая газета", жорстоко затримують людей біля виходу з аеропорту. Деяких несуть за руки та за ноги й тягнуть асфальтом. Саму ж територію навколо летовища ОМОН оточив.

Затримання біля входу до "Внуково": дивіться відео

Також відомо, що правоохоронці затримали найближчу соратницю опозиціонера Любов Соболь, його брата Олега та кількох журналістів.

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