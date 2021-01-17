Навальний повертається до Росії: ОМОН в аеропорту розбушувався – усі деталі з "Внуково"
Російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня повертається з Німеччини, де він лікувався від отруєння, до Росії. Приземлитися він має в Москві – в аеропорту "Внуково". Що зараз відбувається на летовищі – читайте в матеріалі далі.
ОМОН і перші затримання
За кілька хвилин до прибуття літака з Навальним до "Внуково" прибув загін спецпризначенців ОМОНу. Про це серед інших повідомив і прокремлівський пропагандист Володимир Соловйов у телеграмі.
Важливо Навального хочуть затримати одразу після прибуття до Росії
Перед прильотом Навального до "Внукового" прибув ОМОН: відео
За його словами, силовики попросили залишитися тих, хто має найближчим часом вилетіти. Водночас у опозиційних телеграм-каналах повідомляють, що ОМОНівці почали вдаватися до активних дій. Зокрема, журналістів і прихильників опозиціонера витісняють на вулицю та всіх наполегливо просять вийти за межі зали для зустрічей.
Активні дії силовиків у "Внуково": дивіться відео
Вже почалися й перші затримання. За даними видання "Новая газета", жорстоко затримують людей біля виходу з аеропорту. Деяких несуть за руки та за ноги й тягнуть асфальтом. Саму ж територію навколо летовища ОМОН оточив.
Затримання біля входу до "Внуково": дивіться відео
Також відомо, що правоохоронці затримали найближчу соратницю опозиціонера Любов Соболь, його брата Олега та кількох журналістів.
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