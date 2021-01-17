Российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января возвращается из Германии, где он лечился от отравления, в Россию. Приземлиться он должен в Москве – в аэропорту "Внуково". Что сейчас происходит на аэродроме – читайте в материале далее.

ОМОН и первые задержания За несколько минут до прибытия самолета с Навальным во "Внуково" прибыл отряд спецназовцев ОМОНа. Об этом, в частности, сообщил прокремлевский пропагандист Владимир Соловьев в телеграме. Важно Навального хотят задержать сразу после прибытия в Россию Также известно, что правоохранители задержали ближайшую соратницу оппозиционера Любовь Соболь, его брата Олега и нескольких журналистов. Новость дополняется...