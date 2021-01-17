Пресс-служба аэропорта "Внуково" в твиттере сравнила прибытие Алексея Навального 17 января с прилетом немецких самолетов Люфтваффе в 1941 году. Такое сравнение озадачило пользователей сети.

Аэропорт в 2021 отмечает 80 годовщину своей работы. Об этом в своем аккаунте в твиттере сообщила пресс-служба "Внуково".

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Мы достойно "встретили" самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет и мы уже многое увидели и пережили,

– говорится в сообщении.

Такой твит, опубликованный за несколько часов до прибытия Навального, возмутил фолловеров аэропорта. Они оставили много гневных комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Внуково пробило дно. Бездари!";

"Зашкварились вы. Самолет они встречали. Плохо встречали";

"Это мерзко и низко";

"Увольте автора твита! Не стоит держать работника, который понятия не имеет, что такое элементарные нормы".

Реакция "Внуково"

После шквала критики пресс-служба "Внуково" опубликовала еще один твит.

Там говорится, что люди якобы не так поняли сообщение.

В нем якобы не было "ни намеков, ни шуток". Целью было лишь подчеркнуть: работники аэропорта выполняют свою работу во все времена".

Фолловеров такой ответ не удовлетворил. В комментариях они позорят попытку "Внуково" оправдаться и настаивают на увольнении автора твита.

Обратите внимание! Алексей Навальный возвращается в Россию 17 января 2021 года. Дома оппозиционер не был с августа 2020 года. Тогда его экстренно транспортировали в Германию после отравления "Новичком". Подробнее читайте здесь.