"Дно пробите": у "Внуково" приліт Навального порівняли із атакою гітлерівських літаків у 1941
Пресслужба аеропорту "Внуково" у твітері порівняла прибуття Олексія Навального 17 січня з прильотом німецьких літаків Люфтваффе у 1941 році. Таке порівння спантеличило користувачів мережі.
Аеропорт у 2021 відзначає 80 річницю своєї роботи. Про це у своєму акаунті у твітері повідомила пресслужба "Внуково".
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Ми гідно "зустріли" літаки з Німеччини в 1941-му, зустрінемо всі літаки і в 2021-му. Нам в цьому році виповнюється 80 років і ми вже багато чого побачили й пережили,
– мовиться у повідомленні.
Такий твіт, опублікований за декілька годин до прибуття Навального, обурив фоловерів аеропорту. Вони залишили багато гнівних коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Внуково пробило дно. Нездари!";
- "Зашкварилися ви. Літак вони зустрічалися. Погано зустрічали";
- "Це мерзенно і ницо";
- "Звільніть автора твіту! Не варто тримати працівника, який гадки не має, що таке елементарні норми".
Реакція "Внуково"
- Після шквалу критики пресслужба "Внуково" опублікувала ще один твіт.
- Там мовиться, що люди нібито не так зрозуміли повідомлення.
- У ньому начебто не було "ні натяків, ні жартів". Метою було лише наголосити: працівники аеропорту виконують свою роботу в усі часи".
- Фоловерів така відповідь не задовольнила. У коментарях вони ганьблять спробу "Внуково" виправдатися та наполягають на звільненні автора твіту.
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