Пресслужба аеропорту "Внуково" у твітері порівняла прибуття Олексія Навального 17 січня з прильотом німецьких літаків Люфтваффе у 1941 році. Таке порівння спантеличило користувачів мережі.

Аеропорт у 2021 відзначає 80 річницю своєї роботи. Про це у своєму акаунті у твітері повідомила пресслужба "Внуково".

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Ми гідно "зустріли" літаки з Німеччини в 1941-му, зустрінемо всі літаки і в 2021-му. Нам в цьому році виповнюється 80 років і ми вже багато чого побачили й пережили,

– мовиться у повідомленні.

Такий твіт, опублікований за декілька годин до прибуття Навального, обурив фоловерів аеропорту. Вони залишили багато гнівних коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Внуково пробило дно. Нездари!";

"Зашкварилися ви. Літак вони зустрічалися. Погано зустрічали";

"Це мерзенно і ницо";

"Звільніть автора твіту! Не варто тримати працівника, який гадки не має, що таке елементарні норми".

Реакція "Внуково"

Після шквалу критики пресслужба "Внуково" опублікувала ще один твіт.

Там мовиться, що люди нібито не так зрозуміли повідомлення.

У ньому начебто не було "ні натяків, ні жартів". Метою було лише наголосити: працівники аеропорту виконують свою роботу в усі часи".

Фоловерів така відповідь не задовольнила. У коментарях вони ганьблять спробу "Внуково" виправдатися та наполягають на звільненні автора твіту.

Зверніть увагу! Олексій Навальний повертається до Росії 17 січня 2021 року. Удома опозиціонер не був з серпня 2020 року. Тоді його екстрено транспортували до Німеччини після отруєння "Новачком". Детальніше читайте тут.