Возвращение Навального: полиция провела первые задержания в аэропорту "Внуково"
В московском аэропорту "Внуково" полиция задержала активиста Дмитрия Бескоровайного. 17 января туда из Германии должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.
Правоохранители не сообщили активисту причину задержания. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на комментарий самого Дмитрия Бескоровайного.
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Кроме этого, полицейские не озвучили, в какой участок его собираются доставить.
"Полиция в аэропорту задержала активиста Дмитрия Бескоровайного, сообщил задержанный. Причину задержания ему не назвали, куда собираются доставить – тоже не говорят", – говорится в сообщении "ОВД-Инфо".
Также полицейские пытались задержать в помещении аепориа "Внуково" ведущего канала "Штаб" Дмитрия Низовцева. Однако почти сразу отпустили мужчину.
Хотели, но не задержали,
– отметил Низовцев.
Возвращение Навального в Россию: что известно
- Алексей Навальный решил вернуться в Россию после завершения реабилитации в Германии.
- Впрочем Федеральная служба исполнения наказаний объявила, что планирует задержать его сразу после прилета. Все из-за дела "Ив Роше".
- Накануне ФСИН обратилась в суд с просьбой оппозиционеру Алексею Навальному заменить условный срок на реальный. Правда, условный срок за этим делом закончился 30 декабря 2020 года.
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