В московском аэропорту "Внуково" полиция задержала активиста Дмитрия Бескоровайного. 17 января туда из Германии должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

Правоохранители не сообщили активисту причину задержания. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на комментарий самого Дмитрия Бескоровайного.

Читайте также В аэропорт, в который прилетит Навальный, стягивают спецтехнику: видео

Кроме этого, полицейские не озвучили, в какой участок его собираются доставить.

"Полиция в аэропорту задержала активиста Дмитрия Бескоровайного, сообщил задержанный. Причину задержания ему не назвали, куда собираются доставить – тоже не говорят", – говорится в сообщении "ОВД-Инфо".

Также полицейские пытались задержать в помещении аепориа "Внуково" ведущего канала "Штаб" Дмитрия Низовцева. Однако почти сразу отпустили мужчину.

Хотели, но не задержали,

– отметил Низовцев.

Обратите внимание! В Санкт-Петербурге еще с 16 января силовики начали задерживать активистов, которые ехали в Москву встречать Навального. А возле аэропорта "Внуково", куда должен прилететь оппозиционер, установили ограждение.

Возвращение Навального в Россию: что известно