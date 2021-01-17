Повернення Навального: поліція провела перші затримання в аеропорту "Внуково"
У московському аеропорту "Внуково" поліція затримала активіста Дмитра Бескоровайного. 17 січня туди з Німеччини має прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.
Правоохоронці не повідомили активісту причину затримання. Про це інформує "ОВД-Инфо" з посиланням на коментар самого Дмитра Бескоровайного.
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Крім цього, поліцейські не озвучили, в який відділок його збираються доставити.
"Поліція в аеропорту затримала активіста Дмитра Бескоровайного, повідомив затриманий. Причину затримання йому не назвали, куди збираються доставити – теж не кажуть", – мовиться в повідомленні "ОВД-Инфо".
Також поліцейські намагалися затримати в приміщенні аепорту "Внуково" ведучого каналу "Штаб" Дмитра Низовцева. Однак майже одразу відпустили чоловіка.
Хотіли, але не затримали,
– відзначив Низовцев.
Повернення Навального в Росію: що відомо
- Олексій Навальний вирішив повернутися в Росію після завершення реабілітації в Німеччині.
- Втім Федеральна служба виконання покарань оголосила, що планує затримати його одразу після прильоту. Усе через справу "Ів Роше".
- Напередодні ФСВП звернулася до суду з проханням опозиціонеру Олексію Навальному замінити умовний термін на реальний. Щоправда, умовний термін за цією справою закінчився 30 грудня 2020 року.
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