У московському аеропорту "Внуково" поліція затримала активіста Дмитра Бескоровайного. 17 січня туди з Німеччини має прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

Правоохоронці не повідомили активісту причину затримання. Про це інформує "ОВД-Инфо" з посиланням на коментар самого Дмитра Бескоровайного.

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Крім цього, поліцейські не озвучили, в який відділок його збираються доставити.

"Поліція в аеропорту затримала активіста Дмитра Бескоровайного, повідомив затриманий. Причину затримання йому не назвали, куди збираються доставити – теж не кажуть", – мовиться в повідомленні "ОВД-Инфо".

Також поліцейські намагалися затримати в приміщенні аепорту "Внуково" ведучого каналу "Штаб" Дмитра Низовцева. Однак майже одразу відпустили чоловіка.

Хотіли, але не затримали,

– відзначив Низовцев.

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